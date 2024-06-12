招商引資｜許正宇：新資本投資者入境計劃已批出逾百宗淨資產審查

▲ 財庫局局長許正宇。（朱永倫攝）

政府在今年三月一日推出「新資本投資者入境計劃」，財經事務及庫務局局長許正宇今日透露，自計劃推出至五月底，投資推廣署收到逾3000宗查詢；接獲逾250宗申請，並已批出逾100宗申請的淨資產審查，包括來自歐美及新加坡等；入境處則已就逾40宗申請作出「原則上批准」，讓申請人以訪客身分在港逗留不多於180天。他指，如接獲申請全數獲批，預計可為香港帶來逾75億元資金。

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選委界立法會議員簡慧敏今日在立法會透過口頭質詢問及，新資本投資者入境計劃推出至今，接獲多少宗查詢和申請，及申請的平均審批時間等。

許正宇回應指，計劃下，投資推廣署負責審查申請是否符合有關財務規定，入境處負責審批簽證許可等。他表示，淨資產審查申請，若申請者的文件齊備，投資推廣署一般需要三個星期審批；入境處的原則上審批，若收齊文件，大概需要三個星期。

至於計劃規定，每名合資格申請人須投資最少3,000萬元於獲許投資資產，其中300萬元須投入由香港投資管理有限公司成立和管理的「資本投資者入境計劃投資組合」。許正宇指，該300萬，設有鎖定期，不保證資本保值或分派股息，投資組合安排會在今年第三季公布。

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