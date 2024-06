政府工｜15份政府筍工月薪逾20K　民政署行政助理27K零經驗+不限學位

▲ 即睇15份政府筍工推介!

【政府工/筍工/政府職位空缺】不少人都視政府工為超級筍工,工作穩定,長做長有。TOPick為大家整理了15份政府筍工,其中民政行政助理更無需經驗,不限學位,月薪達27K,各位求職人士不要錯過!

政府工|1.投資推廣署 助理經理

月薪:$22,895起

截止日期:13/06/2024 17:00:00

入職條件:

(a) 具備兩年在市場推廣、活動策劃、項目管理或相關領域獲得的全職工作經驗為佳。具備政府部門工作經驗較佳;

(b) 持有香港任何一所大學頒授的學士學位,或具同等學歷,以主修市場推廣、工商管理或相關學科為佳;

(c) 符合語文能力要求,即在綜合招聘考試兩份語文試卷(中文運用及英文運用)取得二級成績或具備同等成績;以及

(d) 精通中英文文書處理及以下應用程式:Microsoft Word、Excel及PowerPoint。

申請詳情:【按此】

政府工|2.教育局 助理項目主任

月薪:$35,775

截止日期:13/06/2024 18:00:00

入職條件:

(a) 已根據《社會工作者註冊條例》(第505章)註冊為註冊社會工作者(第1類);

(b) (i) 持有香港所頒授主修社會工作的學士學位,或具備同等學歷;或

(ii) 持有香港所頒授的學士學位[除上述b(i)項外],或具備同等學歷,並已在認可院校修畢認可的社會工作研究生課程,或具備同等學歷;或

(iii) 持有香港所頒授的學士學位[除上述b(i)項外],或具備同等學歷,並持有認可院校的認可社會工作碩士學位,或具備同等學歷;

(c) 在綜合招聘考試的能力傾向測試取得合格成績;

(d) 符合語文能力的要求,即在綜合招聘考試兩份語文試卷(中文運用及英文運用)中取得「二級」成績,或具備同等成績;

(e) 具備良好中、英文口語及書寫的溝通能力,能操流利普通話更佳;

(f) 具備良好電腦知識,尤其文書處理、試算表、簡報軟件及中、英文輸入法;

(g) 具備良好品格及人際溝通技巧;以及

(h) 主動及具備獨立工作能力。

申請詳情:【按此】

即睇寫CV4大重點

政府工|3.發展局 文物主任

月薪:$54,680

截止日期:13/06/2024 18:00:00

入職條件:

(a) 持有本港大學頒發的建築學、屋宇/房地產測量學、城市規劃學、土木工程學學士學位,或具同等學歷;

(b) 持有有關文物建築保育或建築保育的深造文憑,或具同等學歷;

(c) 在取得上述(b)的深造文憑資格後,最少具備四年全職工作經驗,當中具備相關領域之工作經驗者,將獲優先考慮;

(d) 符合語文能力要求,即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科及英國語文科考獲第2級或以上成績,或具同等成績;以及

(e) 中、英文書寫能力俱佳,能操流利英語和粵語。

申請詳情:【按此】

政府工|4.康樂及文化事務署 市場及業務拓展總監

月薪:$133,090

截止日期:14/06/2024 18:00:00

入職條件:

(1) 持有本港大學頒發的學士學位,或具同等學歷;

(2) 香港中學會考中國語文科和英國語文科成績達第2等級或以上,或具同等學歷;

(3) 操良好英語、粵語及普通話;及

(4) 具十年以上媒體、市場推廣、傳訊、公共事務或品牌形象工程工作經驗,其中七年須擔當

申請詳情:【按此】

政府工|5.機電工程署 助理屋宇裝備工程師

月薪:$39,435起

截止日期:13/06/2024 23:59:00

入職條件:

(a) 具備取得香港工程師學會法定會員資格(屋宇裝備界別)所需的全部學歷,或同等學歷;

(b) 完成獲香港工程師學會預先認可的正式訓練,或同等訓練,或於取得有關資格後在屋宇裝備工程方面具備最少兩年專業人員工作經驗;

(c) 在綜合招聘考試能力傾向測試試卷中取得及格成績;

(d) 符合語文能力要求,即在綜合招聘考試兩張語文試卷(中文運用及英文運用)中取得一級成績,或具同等成績;及

(e) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

申請詳情:【按此】

政府工|6.民政事務總署 行政助理

月薪:$27,890

截止日期:14/06/2024 17:00:00

入職條件:

(1) 持有香港任何一所大學頒發的學士學位,或具同等學歷;

(2) 符合語文能力要求,即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第3級或以上成績,或具同等成績;

(3) 具備良好中英文書寫能力並操流利粵語和英語;

(4) 具備良好電腦知識,包括MS Excel、PowerPoint及中文電腦文書處理;以及

(5) 具行政工作、聯絡或公關經驗的申請人可獲優先考慮。

申請詳情:【按此】

政府工|7.環境保護署 項目助理

月薪:$20,165

截止日期:14/06/2024 23:59:00

入職條件:

(a) 在香港中學文憑考試五科包括中國語文科和英國語文科考獲第2級或同等或以上成績,或具同等學歷;或在香港中學會考五科包括中國語文科和英國語文科考獲第2級/E級或以上成績,或具同等學歷;

(b) 在取得有關學歷後,具備最少一年的全職工作經驗;

(c) 具備合約管理及/或數據管理的經驗佔優;

(d) 熟悉電腦操作和應用程式,例如Microsoft Word和Excel,具備Microsoft PowerPoint,Access,及/或地理信息系統應用平台的知識和經驗佔優;

(e) 具備良好的中、英文會話和寫作能力;

申請詳情:【按此】

政府工|8.漁農自然護理署 二級農林督察

月薪:$22,895起

截止日期:14/06/2024 23:59:00

入職條件:

(a) (i) 持有本港理工學院/理工大學或香港專業教育學院/工業學院/科技學院頒發的文憑或高級證書,主修管理學、自然科學或相關科目,或具同等學歷;或

(ii) 持有農業或林務學校/學院頒發的認可文憑,或具同等學歷;以及有一年郊區/植物/野生生物管理的實際經驗;

(b) 符合語文能力要求,即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考達第2級或以上成績,或具同等成績;以及

(c) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

申請詳情:【按此】

政府工|9.庫務署 庫務會計師

月薪:$68,940起

截止日期:14/06/2024 23:59:00

入職條件:

(a) 為香港會計師公會會計師,或具同等資格;

(b) 於獲得資格後,具備至少一年有關工作經驗(請在「截至目前為止的全部就業詳情」部分內的「工作性質」下填寫獲得資格後之相關工作經驗的職責細節);

(c) 在綜合招聘考試的能力傾向測試中取得及格成績;

(d) 符合以下語文能力要求:在綜合招聘考試的英文運用試卷和中文運用試卷中分別取得二級和一級成績,或在其他考試取得同等成績;以及操流利粵語及英語;及

(e) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

招聘考試:

申請人必須參加暫定於二零二四年七月二十一日在香港舉行的筆試,並須在有關筆試取得及格成績,方可獲邀請參加遴選面試。該筆試為英文寫作試卷,目的是評估申請人的撰寫及組織能力。

由於審核所有申請需時,申請人獲邀請參加筆試並不表示已符合庫務會計師的入職條件。

申請詳情:【按此】

政府工|10.地政總署 產業測量師

月薪:$68,940起

截止日期:17/06/2024 23:59:00

入職條件:

(a) 為香港測量師學會產業測量組的正式會員,或具備同等專業資格;

(b) 在取得上述專業資格後至二零二四年八月三十一日,具備至少一年估價及產業管理╱產業代理╱物業發展方面的相關工作經驗;

(c) 符合語文能力要求,即在綜合招聘考試兩張語文試卷(中文運用及英文運用)中取得「一級」成績,或同等成績;以及

(d) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

申請詳情:【按此】

政府工|11.環境及生態局 媒體經理

月薪:$60,065

截止日期:21/06/2024 18:00:00

入職條件:

(a) 持有本地大學頒授的學士學位或具同等學歷,並主修新聞/傳理/政治研究/公共關係;

(b) 在取得有關學歷後,具備最少八年從事媒體/新聞/公共關係/公共事務相關全職工作經驗,當中具備最少五年全職社交媒體推廣經驗(包括管理社交媒體平台及撰寫文案)。申請人如具備於政府部門/公營機構或環境相關界別的工作經驗,將獲優先考慮;

(c) 具備良好的中英文會話及書寫能力,並在香港中學文憑考試或香港中學會考英國語文科和中國語文科取得第2級或以上成績,或具備同等成績

(d) 熟悉資訊科技,社交媒體運作及多媒體工具(包括MS Word, Excel, PowerPoint,圖像設計及影片編輯軟件,如Adobe Photoshop, Illustrator, Lightroom, InDesign, Premiere, After Effects, and Final Cut Pro等)作出推廣及宣傳;

(e) 對社交媒體管理具備優秀的知識,並具備運作社交媒體帳號/專頁作商業用途的經驗(例如YouTube, Facebook, Instagram及其廣告平台);熟悉內地社交平台,包括微信,微博及小紅書為佳;

(f) 具備良好的影片影像製作、拍攝、剪輯、資訊圖表製作、文稿和社交媒體貼文撰寫的知識及使用設計軟件的技巧;

(g) 具備良好的研究技巧,包括運用網上資源

申請詳情:【按此】

政府工|12.文化體育及旅遊局 總項目經理

月薪:$133,090

截止日期:21/06/2024 23:59:00

入職條件:

(a) 持有香港任何一所大學頒發的工商管理、市場學、傳播、數碼營銷或相關科目學士學位,或具同等學歷。擁有更高相關學歷更佳;

(b) 在取得相關學歷後,具備最少15年從事全方位(傳統及數碼)廣告宣傳、市場推廣或傳訊管理的工作經驗

(c) 具備卓越的領導能力,能帶領團隊面對不同的挑戰並完成任務;

(d) 具備良好的人際及溝通技巧,善於團隊合作,能與多方持份者建立關係;

(e) 中英文書寫能力俱佳,能操流利粵語、普通話及英語;以及

(f) 熟悉一般商業電腦軟件的應用,以及中文和英文文書處理。

申請詳情:【按此】

政府工|13.民政及青年事務局 高級行政經理

月薪:$79,930

截止日期:20/06/2024 18:00:00

入職條件:

(a) 持有本港大學頒授的學士學位,或具備同等學歷;

(b) 在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科均考獲第3級或以上成績,或具備同等成績;

(c) 在取得上述學歷後,具備至少8年數碼項目管理的全職工作經驗(於大型機構或跨國企業的工作經驗更佳),當中至少有3年擔任管理層職位;

(d) 在領導數碼轉型項目方面往績良好,具備管理流動應用程式的專業知識,並精通項目管理方法;

(e) 必須具備管理策略性會員計劃或數碼市場推廣的經驗

申請詳情:【按此】

政府工|14.政府物流服務署 印務主任

月薪:$22,895起

截止日期:20/06/2024 23:59:00

入職條件:

(1) (a) (i) 在香港中學文憑考試中國語文科、英國語文科及數學科考獲第2級或以上成績,以及另外兩科考獲第2級或同等或以上成績,或具同等學歷;或在香港中學會考中國語文科、英國語文科、數學科及另外兩科考獲第2級╱E級或以上成績,或具同等學歷;或

(ii) 持有職業訓練局發出的印刷證書,或具同等學歷;或

(iii) 具備三年從事印刷業的工作經驗;以及

(iv) 符合語文能力要求,即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績,或具同等學歷。或

(b) (i) 持有職業訓練局發出的印刷文憑,或具同等學歷;以及

(ii) 符合語文能力要求,即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績,或具同等學歷。以及

(2) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

申請詳情:【按此】

政府工|15.香港警務處 心理學家助理

月薪:$25,815

截止日期:21/06/2024 23:59:00

入職條件:

(a) 持有香港任何一所大學頒授的心理學學士學位,或具備同等學歷;

(b) 符合語文能力要求,即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科及英國語文科考獲第3級或以上成績,或具備同等成績;以及

(c) 操流利粵語及英語。

申請詳情:【按此】

