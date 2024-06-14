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吃不胖秘訣︱日本飲食熱衷「碳水炸彈」炒麵麵包＋餃子配飯　網民疑惑：點解日本人唔肥又長命

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 20 分鐘前

最後更新： 16 分鐘前

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日本飲食熱衷「碳水炸彈」炒麵麵包＋餃子配飯！網民疑惑：點解日本人唔肥又長命？

【高碳水飲食／日本食物／減肥／瘦身／長壽／鐵質／新陳代謝】減肥人士都對高碳水飲食避之則吉，但有網民發現，充滿碳水化合物的日式料理卻吃不肥日本人，而且日本被公認為長壽之國，有很多長壽老人，當中原因引起熱議。

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Sick問識答｜飲食寒涼都會「中暑」？中醫拆解中暑成因＋4大急救穴位

有網民在「連登討論區」以《其實點解日本人咁高碳水飲食都唔肥又長命？》為題發文，網民指出，日式料理中最常見的「碳水炸彈」配搭，包括有便利店名物炒麵麵包、定食套餐「餃子配飯」、「拉麵配飯」等，但似乎大部分日本人都不會因為這種高碳水飲食而導致肥胖。而日本又被公認為長壽之國，人瑞的比例比任何一個國家都高，似乎都在推翻有研究指「高碳水飲食有害健康」的説法。

網民見2大重點：飲食節制健康、運動量多

該話題引起網民熱烈討論，有人對此感到不公平，坦言存在「基因差異」；但也有不少人表示，其實日本人的飲食非常健康，並非每一餐都是這種高碳水配搭；再加上日本人的運動意識較强，自然不容易變胖。

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日本長壽老人最常吃10種食物

日媒曾訪問了600多位日本長壽老人，了解到他們飲食習慣的共通點。最常吃10種食物排名如下：

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對此，營養師黃凱詩指出，雖人皆說紅肉不健康，很多醫學研究也證實，多吃紅肉與大腸癌有密切的關係；但紅肉並非不健康，只是不宜吃太多及應該選瘦肉：

紅肉如牛肉、豬肉和羊肉等，含有比白肉較豐富的鐵質，鐵質對紅血球的製造舉足輕重，缺鐵性貧血，常見於女性，很多女士經常手腳冰冷及容易頭暈，都跟缺乏鐵質有關，而鐵質對鞏固抵抗力，亦十分重要。

根據美國癌症基金會及美國心臟協會建議，一星期宜進食350至500克煮熟的紅肉；如果以生肉計算，大約是12兩至1斤。如果一餐吃3兩肉的話，即是一星期內要有4至5餐紅肉。

日本人「吃不胖」秘訣

黃凱詩又拆解日本人「吃不胖」的秘密。她指出，按日本的飲食傳統，他們喜愛白飯和麵食，就算是早餐，不難看到他們愛以米飯開始。雖然充斥碳水化合物，但真正令他們吃不胖的關鍵，在於他們還愛吃其他一些食物，例如進食幫助提升代謝的食物：

海鮮和豆類，含有豐富硒質，對維持甲狀腺賀爾蒙很重要，是保持正常代謝的重要一環。另外，黑咖啡和綠茶也有輕微提升代謝的元素。最重要的，是日本人很愛吃的海藻，適量地進食，對調節代謝也很重要。

提升新陳代謝，是保持體重的重點。黃凱詩也建議大家不妨在餐單中加入這些食材。

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