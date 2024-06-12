  • 29°C
香港時間 : 2024612日 (三) 16:09
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

過勞致癌︱46歲男每日返工12小時兩年後肝癌末期　醫生：過勞易致3種癌症

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

過勞可致癌！一名46歲男子曾每日上班超過12小時，2年後做體檢竟被查出患末期肝癌。醫生警告，有3種癌症容易在過勞情況下引發。

台灣資深媒體人小彤在《健康2.0》節目分享個案，表示曾有一名46歲、任職電商公司主管的男子，為繳車貸、房貸，身為家中經濟支柱的他每日不停加班，就算回到家也盯著電腦工作，一天上班時間超過12小時，導致其睡眠嚴重不足。

Sick問識答
Sick問識答｜飲食寒涼都會「中暑」？中醫拆解中暑成因＋4大急救穴位

這樣的作息維持近2年，男子開始經常覺得疲倦無力，且怎麼睡都不夠，還時常出現肌肉痠痛、喉嚨痛、頭痛等症狀。甚至男子還發現，過去1、2天就能痊癒的感冒，現在卻要好幾星期才能好；外出應酬喝酒後更會有眼白發黃、嘴破的情況。

對此，男子僅以為是因年紀漸長和工作壓力大導致，不以為意。結果，他在參加公司安排的體檢後，竟被查出罹患末期肝癌。

過勞易致3種癌症

對此，節目主持人江坤俊醫生警告，人長期處在壓力疲勞環境下，除了可能導致免疫功能失調，更有機會罹癌。而癌症容易引起「惡體質」，症狀包括體重減輕、肌肉萎縮、貧血等；其中又以3種癌症最與疲勞相關，分別是肺癌、肝癌及血液性癌症。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

工作過勞｜一周工作100小時　35歲華爾街銀行家疑過勞猝死遺下妻兒
10:19 2024/05/14
工作過勞｜一周工作100小時　35歲華爾街銀行家疑過勞猝死遺下妻兒

你可能感興趣

工作過勞｜一周工作100小時　35歲華爾街銀行家疑過勞猝死遺下妻兒
10:19 2024/05/14
工作過勞｜一周工作100小時　35歲華爾街銀行家疑過勞猝死遺下妻兒
健康問題 癌症 網絡熱話

最高瀏覽

東張西望何伯丨剖析新何太「一晚五次論」背後原因　翁靜晶暗示：就係有人好識得法律嘅
東張西望何伯丨剖析新何太「一晚五次論」背後原因　翁靜晶暗示：就係有人好識得法律嘅
東張西望何伯丨翁靜晶發律師信　新何太繼續戰鬥格：你敢不敢見我
東張西望何伯丨翁靜晶發律師信　新何太繼續戰鬥格：你敢不敢見我
律師資格｜翁靜晶被何太質疑「律師牌買返嚟」 拆解本港律師及大律師育成之路
律師資格｜翁靜晶被何太質疑「律師牌買返嚟」 拆解本港律師及大律師育成之路
新冠肺炎︱確診新冠可干擾免疫系統　「不死癌症」患者急增3倍
新冠肺炎︱確診新冠可干擾免疫系統　「不死癌症」患者急增3倍
東張西望何伯丨新何太不點名質疑「買律師牌」　翁靜晶直斥只以錢看：有啲人係最驚窮
東張西望何伯丨新何太不點名質疑「買律師牌」　翁靜晶直斥只以錢看：有啲人係最驚窮