過勞致癌︱46歲男每日返工12小時兩年後肝癌末期　醫生：過勞易致3種癌症

過勞可致癌！一名46歲男子曾每日上班超過12小時，2年後做體檢竟被查出患末期肝癌。醫生警告，有3種癌症容易在過勞情況下引發。

台灣資深媒體人小彤在《健康2.0》節目分享個案，表示曾有一名46歲、任職電商公司主管的男子，為繳車貸、房貸，身為家中經濟支柱的他每日不停加班，就算回到家也盯著電腦工作，一天上班時間超過12小時，導致其睡眠嚴重不足。

這樣的作息維持近2年，男子開始經常覺得疲倦無力，且怎麼睡都不夠，還時常出現肌肉痠痛、喉嚨痛、頭痛等症狀。甚至男子還發現，過去1、2天就能痊癒的感冒，現在卻要好幾星期才能好；外出應酬喝酒後更會有眼白發黃、嘴破的情況。

對此，男子僅以為是因年紀漸長和工作壓力大導致，不以為意。結果，他在參加公司安排的體檢後，竟被查出罹患末期肝癌。

過勞易致3種癌症

對此，節目主持人江坤俊醫生警告，人長期處在壓力疲勞環境下，除了可能導致免疫功能失調，更有機會罹癌。而癌症容易引起「惡體質」，症狀包括體重減輕、肌肉萎縮、貧血等；其中又以3種癌症最與疲勞相關，分別是肺癌、肝癌及血液性癌症。

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