校園直擊｜靈糧堂幼稚園貫徹從玩樂中學習　畢業禮音樂劇助學生提升競爭力

▲ 香港靈糧堂幼稚園每年均透過自創音樂劇，讓學生在語言、音樂、人際溝通等層面，學習和擴闊想像、觀察及專注力。（學校提供）

幼兒教育重視全人多元智能的培養，香港靈糧堂幼稚園每年均透過自創音樂劇，讓學生在語言、音樂、人際溝通等層面，學習和擴闊想像、觀察及專注力，提升勇氣和自信，有助學生及早適應升小的生活。

▲ 香港靈糧堂幼稚園於今年5月舉行聯校畢業典禮，其中重要環節是校本自創的音樂劇。（學校提供）

香港靈糧堂幼稚園於今年5月舉行聯校畢業典禮，其中重要環節是校本自創的音樂劇。香港靈糧堂荃灣幼稚園及香港靈糧堂秀德幼稚園（荔枝角）校長丁敏儀表示，戲劇是綜合藝術，校方由1998年開始，每年租借大型舞台，訓練畢業生合作演出，

他們在排練過程中，提升想像、觀察、模仿、專注與創造力，同時在語言、音樂、人際等方面也會有明顯進步。

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今年聯校演出的音樂劇名為「聖靈的果子」，講述聖靈所結的果子，擁有仁愛、喜樂、和平、忍耐、恩慈、良善、信實、溫柔和節制的特質。丁校長說，學生可能不完全明白表演內容，但他們在過程中需要運用兩文三語致詞、唱詩歌、與同伴進行對手戲、記著不同的走位，表現了喜樂、忍耐、良善、溫柔與節制，還有增添了勇氣與自信。

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靈糧課程以「遊戲」為脈絡

靈糧堂一向推崇「從玩中學」，學校運用不同的策略及計劃「Trick Them to Learn」，讓學生學習各種知識與技能，「他們不但不抗拒學習，更愛上探索、建立自主自學的精神」。丁校長表示，除了恆常學習活動，每月還有生活體驗，如聖誕慶祝會、靈糧花市、兒童節遊戲日、親子運動會、歷奇、兩日一夜宿營等。

幼稚園最重要是讓孩子在生活體驗中學習，靈糧堂近年推動情緒及德育教育計劃，幫助學生建立正向情緒，學習尊老愛幼、關心和照顧有需要的人，荃灣分校更因而獲香港基督教服務處關愛校園獎勵計劃，頒授卓越關愛校園之「接納眾不同尊重與包容」優異獎（學前單位組）。

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