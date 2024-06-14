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生仔要考牌｜KOL港媽抽中免費機票去京都　堅持帶發燒女兒同行網民怒轟自私

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 53 分鐘前

最後更新： 36 分鐘前

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港媽堅持帶發燒女兒同行被轟自私。

【生仔要考牌/小朋友發燒/日本旅行/免費機票】小朋友既然發燒不適，理應好好在家休息。近日，有港媽因首次抽中免費機票，不顧女兒嘔吐發燒仍帶病偷偷上機，帖文一出掀起大批網民熱議，更惹網民怒轟行為超自私。

最新影片︰

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有網民向Facebook專頁「生仔要考牌系列」討論區有一則帖文，關於一名KOL港媽於IG記錄首次抽中免費機票去京都，在出發前一晚女兒零晨發燒不適，翌日以為已退燒打算繼續行程，當踏出門口時又突然嘔吐，港媽見狀仍堅持出發到機場繼續旅程。

樓主質疑該名港媽，為何小朋友發燒不適，家長容許女兒不戴口罩坐飛機去旅行？如果有大人咳或打乞嗤沒有戴口罩，爸媽都會發瘋，為什麼小朋友就可以有「免死金牌」？樓主續指，當學校要求學生發燒後3日應該請假，尤其正進入流感高峰期，不要以為上機前成功過安檢就當沒事發生，其實這樣的行為超自私，會影響到別人！

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延伸閱讀： 親子遊｜小朋友搭飛機耳痛流鼻血點算好？　醫生教9招改善預防：上機必帶呢1物

最惹起公憤倒是KOL港媽將事件公諸於世，樓主稱她總算是有公眾人物，「為何可以做出這樣自私行為？」、「難道免費機票比仔女還重要？」為人爸媽，罔顧小孩的病情，將小朋友變成打卡工具。將心比己，若然鄰坐是一位中年大叔，你們這群自私爸媽也一定投訴，「驚惹到你啲細路？」、「難道小朋友的菌就不是菌嗎？」下一次要整個「BB唔舒服旅行須知關注組」或「發燒去旅行興奮仔」一齊圍爐。

 

同場加映：醫生教搭飛機5個必做防護

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延伸閱讀： 新手爸媽︱帶幼兒出遊攻略　一張行李清單執齊衣食住行必備用品

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