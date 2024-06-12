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飛魚王子丨62歲鄧浩光激罕亮相TVB　一代香港飛魚為陪伴愛女退出幕前轉行

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 31 分鐘前

最後更新： 28 分鐘前

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鄧浩光激罕現身TVB！

80年代男神兼早代香港「飛魚王子」鄧浩光闊別幕前多年，逾20年未有現身TVB的鄧浩光跟「泰國通」胡慧冲齊齊亮相節目《直播靈接觸》，分享其靈異經歷。

62歲的鄧浩光身形比前清減不少，有網友讚他有型有款，靚仔樣依然。梁思浩跟鄧浩光相識於亞視年代，1989年二人拍亞視劇集《望父成龍》，飾演警察的鄧浩光在拍攝期間致手部受傷，他首度在節目開腔談及此事。

直播靈接觸丨Beyond家駒墓碑遭破壞令梁思浩激氣　陰宅師皓云毀山墳者：損陰德折陽壽

手傷跟靈異事件有關

鄧浩光說：「1989年時我喺友台第一次拍電視劇，劇情係講我做警員要追一架車，當時凌晨兩、三點喺火炭一個停車場拍。」

他續說事前多次排練都十分順利，估不到最終出事。他說：「之後有個工作人員話：『勁喎，咁多Fans睇你拍嘢。』我就話冇喎，咁夜邊度會有人，我自己冇為意，之後意外真係出現咗，我畀架車撞到，撞爆咗車頭玻璃。」

最終鄧浩光隻手斷晒筋：「依家隻手啲筋係隻腳趾攞筋上嚟駁番，之後嗰個工作人員嚟咗探我，佢話記唔記得嗰日講過見到好多人，依家就知道唔係啦，佢話會唔會係搵替死鬼呢？」

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暖爸為愛女轉行

入行前鄧浩光為香港隊泳將，1978年曾參加泰國曼谷亞運會，退役後他轉投娛樂圈，獲導演楊凡發掘演出《少女日記》，其後鄧浩光先後加入TVB及亞視，1998年曾重返TVB演出多套劇集，包括《十月初五的月光》、《戀愛自由式》等。

2006年鄧浩光轉投商界發展，於和興白花油藥廠任職業務拓展經理，及至2014年為「活絡油」拍攝一輯爆肌廣告照，50多歲的他晒出八塊腹肌！

早年鄧浩光受訪自揭為女兒而選擇退隱幕前，現已退休的他過著寫意生活，跟妻女兒去旅行嘆世界。

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