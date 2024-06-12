繁花丨上海姥姥推唐嫣最愛排骨年糕　御‧家上海新店增早市時段

▲ 劇中汪小姐最愛吃排骨年糕。

《繁花》在香港播映，可會令大家對上海美食更添興趣？

「家上海」自 2015 年首次落戶元朗形點後，致力擴充版圖，今個月於將軍澳 The LOHAS 康城開設另一分店「御‧家上海」，新店繼續由祖籍揚州的行政總廚欒華宏師傅掌理，其團隊設計了一系列菜式，更將大圍圍方店限定的菜式及清滋 OMNI 植物肉菜式加添至恆常餐牌。

新店除了淮揚五福拼盤、脆煎灌湯小籠包、麵醬毛豆年糕炒青蟹、上海煙燻脆皮雞、蟹粉炒河蝦仁、鮑魚紅燒肉等馳名招牌菜式外，大廚亦悉心設計了蘇式東坡肉、砂鍋燉牛面頰肉、甜豆火丁蝦仁、素雞拌萵筍、蟹肉扒菜苗等全新菜式，帶出上海「家」的味道。

▲ 御‧家上海康城新店。

新加添的恆常餐牌，就包括荔枝蝦球、葱爆牛舌、雪菜黃魚春卷、香辣新肉鬆螞蟻上樹、麻醬新雞肉絲拌青瓜粉皮等，菜品選擇花樣繁多，弘揚淮揚菜的美學，同時讓餐饗體驗更臻圓滿。

繁花排骨年糕

康城分店的營業時間更提前至早上9：30，為客人提供新鮮即製的巧手點心及淮揚麵食，以及溫熱香茗或濃郁豆漿。





《繁花》播出後，劇中汪小姐最愛的上海美食之一排骨年糕立即成為當紅美食！上海姥姥亦推出「繁花排骨年糕」，將炸到外脆內嫩又啖啖肉嘅豬排，配上煮到軟糯長形薄片上海年糕，再加上醬汁一齊食用，濃油赤醬勁吸引。

現惠顧「繁花排骨年糕」或其午市套餐，再讚好上海姥姥Facebook專頁，可獲得免費小食券一張（活動日期為6月6日至6月30日）