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香港電影｜劉震：電影發展基金已資助逾百部電影　包括毒舌大狀

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 2 小時前

最後更新： 9 分鐘前

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文體旅局署理局長劉震。（朱永倫攝）

文化體育及旅遊局署理局長劉震今日（12日）透露，電影發展基金至今資助100多部電影，起用了超過100位新進導演和監製，包括《毒舌大狀》、《阿媽有咗第二個》、《闔家辣》、《年少日記》、《過時・過節》、《燈火欄柵》、《流水落花》等；而電影製作融資計劃下獲資助的項目亦創造了超過3500個工作機會。

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劉震今日在立法會回應議員口頭質詢時透露，當局今年五月推出「開拓內地電影市場資助計劃」支持香港電影公司和內地文化企業投資和推動香港導演的製作，增加香港電影進入内地電影市場的機會。

民建聯立法會議員鄭泳舜建議，當局善用電影發展基金，與商業機構合作，成立以電影為主題的旅遊園區。

劉震指，如果業界有不同構想，可與政府討論，政府願意考慮不同推動電影發展的方案，同時帶動旅遊業。

體演文出界議員霍啟剛問及，當局會否考慮設有資助，吸引更多國際團隊來港拍電影。劉震指，政府會考慮如何吸引更多國際電影製作團隊，在香港拍攝電影，包括提供一站式服務及優惠政策。

 

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