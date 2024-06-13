新手爸媽︱孕32周突中風術後右半身無力吞嚥困難 港媽堅持收集母乳給早產B感動醫護

▲ 媽媽術後堅持收集母乳，感動醫護。

母乳是媽媽送給孩子的珍貴禮物，為初生嬰兒提供生長所需的營養、獨一無二的天然抗體，以及活性免疫細胞的保護。然而，受到身體狀況、家庭及社會文化等多項因素影響，並不是每一位媽媽都會選擇母乳餵哺。曾經，我遇到一位媽媽，縱然受疾病折磨，仍堅持為早產的寶寶送上珍貴的母乳，而我可以為她做的，就是為她排除萬難，達成她的心願。

這位媽媽懷孕32周時因腦動脈瘤破裂引致出血性中風，當時情況非常危急，需要同時進行腦科緊急手術，以及由產科醫生進行剖腹分娩。最後手術順利完成，她和嬰兒分別被送往深切治療部及新生嬰兒深切治療部接受密切的觀察和護理。

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這位媽媽在手術後受到中風後遺症困擾，右半身無力、說話和吞嚥都有困難，然而她即使無法立即親自餵哺，但她堅持收集母乳，因為她知道母乳對早產嬰兒的重要性。當我收到轉介後立即詳細分析了媽媽的病史、治療計劃和用藥情況，她的丈夫十分支持太太的決定，更請求我們盡力協助，實現她的心願。

我們深受媽媽的堅持感動，產科、深切治療部及兒科組成了跨部門護理團隊，共同為實現媽媽的願望努力。我們為整個流程做好詳細的計劃，協助媽媽每天多次泵乳並將母乳送至新生嬰兒深切治療部給她的寶寶。約2星期後，媽媽的狀況穩定下來，她被轉到腦神經外科加護病房，我們再次與該病房同事溝通，安排協助媽媽實現餵母乳的心願。

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媽媽在1個多月後，終於能第一次嘗試抱著寶寶直接餵哺母乳。媽媽的心願總是想把最好的給孩子，醫護的心願則是希望把最好的帶給病人，祝願BB能健康快樂成長，媽媽要繼續努力復康。

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