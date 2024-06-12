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補鈣食物｜鈣質比牛奶高20倍　醫生推介1種補鈣神物護心醒腦

兒童健康

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 歐國盃攻略 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

醫生推介1種補鈣神物，鈣質比牛奶高20倍。

【補鈣／補鈣食物／高鈣食物／鈣質／增高／兒童健康】小朋友成長需要補充均衡營養，鈣質對鞏固骨骼及牙齒健康有重要作用，不少家長都會讓孩子飲用牛奶補鈣，但有醫生指出，有一種食物鈣質比牛奶更高，更含有多種營養，有助提升免疫力，維持神經、肌肉及血管健康。

補鈣神物｜小魚乾鈣質比牛奶高20倍

台灣牙醫劉馥萱曾於Facebook專頁發文，指無論對大人、小朋友，以至長者而言，鈣質都是非常重要的營養素，人體攝取足夠鈣質，才能維持骨骼和牙齒健康。另外，比起進行鈣片，透過原型食物攝取鈣質會更佳。

劉醫生表示，補鈣食物不只牛奶、芝士等，其實小魚乾亦是補鈣神物，進食少量便能補充大量鈣質，亦能攝取對腦筋反應力極好的DHA。

最新影片：

童學園
鋼琴尖子｜童星何珀廉為比賽爭冠奮鬥7年　成就鋼琴演戲雙才子：唔放棄就會贏

補鈣神物｜小魚乾4大功效

豐富鈣質：每100克小魚乾約含有2200毫克鈣質，有助維持骨骼和牙齒健康。

豐富鎂元素：能幫助體內神經、肌肉、血管健康，還能提高鈣質吸收率

豐富DHA：DHA能幫助調節生理機能、讓應變力更靈活，對於長者也很重要

提升免疫力：小魚乾富含鋅，可以幫助維持免疫系統運作、抗衰老

不過她提醒，小魚乾的鈉含量和膽固醇較高，建議避免一次吃太多。

兒童增高｜5天帶飯早午餐單食譜

不少家長都希望孩子「高人一等」，原來增高不止要補鈣，註冊中醫師馬琦傑曾於Facebook專頁「中醫爸B - 馬琦傑醫師」分享5天增高食譜，針對小朋友長高長肉、智力發展、情緒穩定。

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