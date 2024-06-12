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23條生效｜訂閱羅冠聰Patreon會否違法？　鄧炳強：循任何平台為其提供資金均違法

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 1 小時前

最後更新： 9 分鐘前

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鄧炳強呼籲，任何市民應該避免跟潛逃者有任何金錢瓜葛。（朱永倫攝）

政府今日（12日）行使《維護國家安全條例》賦予權力，刊憲指明對潛逃英國的6人羅冠聰、蒙兆達、劉祖廸、鄭文傑、霍嘉誌和蔡明達實施措施，包括撤銷特區護照，及禁止提供資金等或處理資金等。保安局局長鄧炳強呼籲，任何市民應該避免跟這些潛逃者有任何金錢或財務上的瓜葛，切勿與這些危害國家安全的罪犯有任何同流合污的情況出現。

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鄧炳強今日會見傳媒被問到，若訂閱相關潛逃六人的YouTube或Patreon會否違法？他強調，任何人使用任何方式，不論甚麼平台，為這些人提供資金，或者替其處理資金，都是違反規定，最多可判監七年。

至於如有相關訂閱潛逃6人YouTube或Patreon的人士，政府會如何監察他們訂閱的情況？鄧炳強表示，如有人違反措施向他們提供資金或替其處理資金，警方會根據證據作出下一步執法行動。他又說，這些護照臨時被撤銷的人士，如想回港自首的話，只需與入境處聯絡，當局便會發出臨時入境證明讓相關人士回港自首。

至於為何只挑選該六人去施加限制而不是其他潛逃者，鄧炳強解釋，留意到英國政府、很多政客、組織或媒體刻意抹黑香港政府，亦企圖影響正在香港進行的與國家安全相關的案件的審訊，而該六名潛逃者在英國得到包庇，繼續從事一些危害國家安全的活動。他透露，會適時檢討，有需要時就會檢討，有需要時就會根據法例將其他已潛逃外國的通緝犯列作指明潛逃者。

葉劉淑儀：能讓人知道潛逃有後果  包括撤銷護照

行政會議召集人葉劉淑儀認為，即使潛逃者未必會因特區護照被撤銷而返港投案，但政府的做法是希望顯示立場，亦讓將來有可能干犯《香港國安法》的人士知道潛逃有後果，包括撤銷特區護照及喪失專業資格等。

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