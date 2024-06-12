港大生假學歷｜蔡若蓮：八大無授權留學中介錄取權　 不容許藉捐款獲直接錄取

▲ 教育局局長蔡若蓮指，八大院校明確表示無聘用留學中介，亦不容許通過向院校捐贈經費，獲取直接錄取名額。（資料圖片）

香港大學經濟及工商管理學院日前證實有碩士生被揭以假學歷入學，教育局局長蔡若蓮今日（12日）在立法會回應議員口頭質詢時表示，對於個別大學發現有極少數入學申請個案涉嫌提交虛假文件，大學已就事件向警方報案，由於案件已進入司法程序，故不評論個案，並提到八大院校明確表示無聘用留學中介，亦不容許通過向院校捐贈經費，獲取直接錄取名額。

最新影片推介

蔡若蓮強調，八大院校的收生機制秉持擇優而取及公平公正原則，明確表示無授權任何留學中介機構取得任何程度的錄取權、無承諾保證錄取經留學中介機構推薦的申請人，以及沒有「內部推薦」讓申請人「保證取錄」的途徑，亦不容許通過向院校捐贈經費獲得直接錄取名額。同時，她提到，大學設嚴謹個人利益申報機制，要求校董會成員及教職員在涉及潛在金錢利益情況下作出申報。

對於坊間或網上不良升學中介機構聲稱可獲「保證取錄」的不實資訊，或教唆違法等勾當，蔡若蓮表示，大學已加強留意，並主動在網站、社交媒體及申請表上澄清，提醒所有入學申請資料必須正確無誤，絕不姑息違法行為。她重申，政府、大學及社會對利用虛假學歷申請入學採取「零容忍」立場，並提醒學生不單面對吊銷學歷懲處，個案亦會被轉介至執法部門，有機會面對刑事檢控。

有議員關注當局會否尋求內地執法部門協助，跨境打擊不法中介，蔡若蓮稱，若發現懷疑虛假不實的廣告，會向社交平台投訴，並轉介至執法部門，院校亦會作出澄清等。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】