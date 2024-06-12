垃圾徵費｜謝展寰：料7月完成在全港公屋安裝廚餘回收機　目標兩年內達致一座一部

▲ 謝展寰。（資料圖片）

環境及生態局局長謝展寰今（12日）表示，預計7月可完成在全港所有公共屋邨安裝智能廚餘回收桶，並目標兩年內達到「一座一智能廚餘回收桶」。

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謝展寰表示，現時全港的廚餘回收量正逐步增加，今年5月平均每日回收量約270公噸，比去年增加約6成。環保署方未來一年會加強各項家居廚餘收集措施，包括增加在公共屋邨和私人屋苑的智能廚餘回收桶的數目一倍；並會設立100個廚餘回收流動點，以及在約100個垃圾收集站設立廚餘回收點，供市民和食肆使用。

在收集家居廚餘方面，環保署已在全港超過9成公共屋邨，即197個，安裝合共698個智能廚餘回收桶，預計可於7月在全港所有公共屋邨（即213個）完成安裝，比原定時間提早1個月。智能廚餘回收桶設有重量傳感器和容量水平感應器等功能，當內桶達至7成滿時，系統會自動以電話訊息提醒清潔員工更換內桶；署方也已向房屋署提供額外資源，增聘清潔人手為所有參與計劃的公共屋邨加強清潔服務，其中包括更換滿載廚餘的內桶。

為進一步提升更換內桶的速度，環保署已建立新的預報系統，當智能廚餘回收桶運作出現異常情況，系統會自動發送訊息給屋邨辦事處和其清潔承辦商的管理職員，通知相關團隊即時跟進，環保署亦會透過大數據平台密切監察情況。

謝展寰並稱，環保署正與房屋署和房協商討為使用量較高的公共屋邨增設智能廚餘回收桶的準備工作，預計於今年第四季前在55個已開展計劃的高用量公共屋邨增加智能廚餘回收桶；署方也會逐步增加公共屋邨智能廚餘回收桶的數目，目標是在兩年內達到「一座一智能廚餘回收桶」。

在私人住宅方面，環保署透過回收基金和環保基金協助私人住宅樓宇安裝智能回收桶收集廚餘，另亦與環境運動委員會合作推出「私人屋苑智能廚餘回收桶試驗計劃」，為超過1,000戶的屋苑免費提供智能廚餘回收桶，包括安裝和維修保養服務，為期兩年，正考慮優化現有計劃至涵蓋1,000戶以下的私人屋苑，預計於2024至25財政年度，將有超過400個智能廚餘回收桶在私人屋苑投入服務。為免出現空窗期，資助項目完結後，環保署亦會繼續支援有關私人住宅樓宇回收廚餘。

此外，環保署已於較鄰近住宅區的四個「綠在區區」設施，包括「綠在深水埗」、「綠在東區」、「綠在西貢」和「綠在沙田」，安裝智能廚餘回收桶供附近因空間限制而未能安裝廚餘桶的樓宇，如「三無大廈」的居民使用。首個在食物環境衞生署（食環署）轄下街市設立的公眾廚餘回收點亦於4月在駱克道街市啓用。署方未來1年會在各區設立約100個廚餘回收流動點，以定時定點街站形式在夜間提供廚餘收集服務，並在約100個食環署垃圾收集站設立廚餘回收點，供附近居民和食肆使用，將繼續探討在合適的場地增設更多的公眾廚餘回收點，為市民提供更多方便的回收途徑。



至於推動鄉郊廚餘回收，謝展寰指，除提供傳統有蓋回收桶收集廚餘，環保基金亦資助鄉村設置智能廚餘回收桶和廚餘預處理設施「廚餘再生俠」；署方去年11月和今年5也月分別向新界鄉議局和屯門鄉事委員會介紹有關廚餘收集服務的詳情，並邀請各鄉事委員會和村代表積極參與，如村代表有意在鄰近的鄉郊垃圾收集站設置廚餘回收桶，環保署會協助與食環署探討其可行性。

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