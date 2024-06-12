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投資移民｜新資本投資者入境計劃收251宗申請　192宗申請來自非洲及瓦努阿圖

社會

發布時間： 45 分鐘前

最後更新： 11 分鐘前

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截至5月底，投資推廣署接獲逾250宗申請，並已批出逾100宗申請的淨資產審查。(資料圖片)

香港今年重啟投資移民，投資推廣署3月1日推出「新資本投資者入境計劃」並接受申請。當局表示，截至5月底，投資推廣署接獲逾250宗申請，並已批出逾100宗申請的淨資產審查；申請人國籍中，以西非國家幾內亞比紹的100宗及太平洋島國瓦努阿圖的92宗最多，兩國共佔近8成申請宗數。

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行會成員、商界立法會議員林健鋒在立法會提出書面質詢，問及計劃的申請宗數及審批進度。財庫局局長許正宇書面回覆時指，截至5月底，投資推廣署接獲251宗申請，並已批出逾100宗申請的淨資產審查。申請人國籍當中，以西非國家幾內亞比紹的100宗及太平洋島國瓦努阿圖的92宗為最多，兩國共佔近8成申請宗數。

局方表示，投資推廣署負責審查申請是否符合有關財務規定，入境處則負責審批簽證或進入許可、延長逗留期限等申請。自「新計劃」於3月1日起推出至5月底，投資推廣署收到逾3,000宗查詢，主要來自潛在申請人及服務提供者，接獲251宗申請並已批出逾100宗申請的淨資產審查。當局又指，入境處已就逾40宗申請作出「原則上批准」，讓申請人以訪客身分在港逗留不多於180天，以便在該期間來港作出所承諾的投資。

據局方提供數字，申請人年齡最多介乎35至49歲，共137人；其次是50至64歲及18至34歲，分別有67人及38人。投資推廣署接獲的245宗淨資產審查申請當中，外國國民或已取得外國永久性居民身份的申請人，有100位來自西非國家幾內亞比紹，另有92位來自瓦努阿圖，其餘包括加拿大、澳洲、新加坡、南韓等，但僅錄單位數。

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