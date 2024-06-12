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反恐首案｜被告李家田警誡稱行動涉槍　因有危險不欲參與

社會

撰文： 陳曉欣

發布時間： 44 分鐘前

最後更新： 11 分鐘前

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（資料圖片）

「屠龍小隊」等人涉計劃在2019年12月8日民陣遊行路線放置炸彈及殺警等，7名男女首被控《反恐條例》一案今（12日）於高院續審。控方續播放被告李家田的錄影會面影片，李警誡下稱，他認為12月8日的行動有槍有危險，他沒想過參與行動，亦沒在行動前夕集合聽取細節。李又稱保管1枝槍約1個多星期，放在斜孭袋內隨身攜帶。辯方指，李被捕時因遭警員以「水刑」方式等施襲約半小時才作出招認，警員否認說法。

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7名被告為張俊富、張銘裕、嚴文謙、李家田、賴振邦、許湛榮及女被告劉佩凝，案件由陪審團審理。

控方傳召今續時任有組織罪案及三合會調查科偵緝警員楊立隆作供，楊為拘捕李家田及為李進行警誡錄影會面的警員。

庭上播放李家田在2020年6月11日進行之錄影會面影片。李稱，在西貢試槍當天，他、吳智鴻及一名身材高瘦、「乸乸哋」的男子曾試槍，李形容該男子當時戴著口罩，李估計對方30歲以下。

李稱試槍後，吳稱黃振強向他索取槍，吳遂將約15粒子彈放入一枝槍的彈匣，用膠袋載著交給李。李其後將槍放在一個斜孭袋裏，隨身攜帶約一個多星期。李稱於保管期間沒用過槍，及後吳稱想取回槍以防身，他相約吳在新蒲崗還槍。

李指，Healer（控方指為黃振強）得知吳要求還槍時曾表示「唔好」，李憶述黃大概指「唔會攞得返把槍」，而黃叫他保管槍，可能因為可能只有他願意。

李稱保管槍期間，黃在11月底一次小隊飯聚時，首次提到小隊會引誘警察到大馬路，然後有人會開槍射警員，當時未提及日期，李相信吳智鴻一方會負責開槍。警員問及，李當時有否打算依照黃的說法行事，李稱「冇，危險，開槍喎」。

李續稱，黃在12月7日私訊說晚上會在灣仔一單位談及翌日的行動細節，李當晚在酒吧消遣沒出席。李向警員解釋，他不想參與12月8日的行動，故沒有前往灣仔單位集合。李稱，12月8日當天他睡到下午才醒來，看新聞得知灣仔單位的人已被捕。

代表李家田的大律師盤問時，展示黃振強的傷勢照片，問及楊有否獲告知黃曾向警察投訴課投訴，有人說「以後打都唔好打得咁緊要」、「打都唔好留痕跡」，楊表示沒有。

辯方指出李在家中被捕的案情指，楊等5名警員入屋後，警員將李鎖上手扣並反鎖背後，李坐在電腦椅上被推入廁所，有警員掌摑李問他「枝槍喺邊？」，李反問「咩槍呀？」。

辯方續指，李又遭警員用毛巾蓋面射水行使「水刑」至險些窒息，又被拳打腳踢。有警長稱只是想找回槍，「因為依家唔對數」、「依家我哋俾機會你，黃振強已經篤到你應一應，你講咗我哋就淨係告你枝槍，如果唔係你就大鑊」等，李均回應「冇」。

辯方又指，楊曾扯李的頭髮，問李「你係咪想玩滾水淥啫啫？」；警長將手槍放在李的手心上，恐嚇槍上有李的指紋，可以說李搶槍，「喺度開槍啪咗你都仲得」。李回答槍不在他處，在吳那裏。有警員展示一張相稱「呢個乸乸哋嘅係賴振邦，有同你哋一齊行山㗎嘛，一定要記住佢」。

辯方指出，警方從未宣布拘捕或警誡李，李亦沒看過搜查令，李是在威迫利誘下才簽署確認相關招認及解鎖手機。楊一概否認上述說法，但同意其隊伍當天在李的家中逗留了約8小時。

辯方再指出，李被押往警署後被要求記住一份稿，內容大致是黃振強是「屠龍」隊長，李是隊員，花名是「檸檬」。「鴻仔」給了槍李，李與「小熊」曾一同試槍和試炸彈，李在行山時見過賴振邦。楊否認說法。

聆訊明（13日）續。

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