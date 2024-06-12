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商務會議︱灣仔會展5個月吸逾64萬買家到訪　帶動高端消費拼經濟

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會展業人流暢旺。

會展管理公司今（12日）表示，今年首5個月在灣仔會展舉行的商貿展，合共吸引逾64萬名來自世界各地及本地買家。

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其中首屈一指的國際葡萄酒及烈酒商展（Vinexpo Asia）尤其矚目，僅3日便錄得14,203位訪客，力證香港作為國際展覽樞紐的地位，以及連接內地和世界市場的主要門戶。

會展管理公司董事總經理梅李玉霞表示，時隔6年，Vinexpo Asia 重臨香港，3天展覽便吸引了來自35個國家及地區的1,032個參展商參與；出席的買家及進口商人數超過1.4萬人，當中75%來自內地、澳門、台灣及本地，足證香港在亞洲區內展覽活動舉足輕重的地位。

Vinexpo Asia 每兩年一度，剛圓滿結束，梅李玉霞相信今次展覽，將大大增強香港作為亞洲以至國際葡萄酒及烈酒交易平台的地位。

梅李玉霞對香港會展業前景充滿信心，她表示今年下半年，4項全新展覽和會議已落實在會展中心舉行：

  • 香港秋季旅遊博覽會2024
  • ReThink Lifestyle 2024
  • 第五屆全球華人腎臟病學術大會暨香港腎科學會周年學術會議2024
  • 美容醫學及手術高峰會暨展覽會

至於經常性舉行的國際展覽亦繼續紮根香港，包括香港珠寶首飾展覽、貿發局香港秋季電子產品展，以及亞太區美容展等，貫徹灣仔會展作為促進香港作為國際商貿以及專業交流平台的地位。

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