打擊走私｜海關偵破內河船走私案　檢魚翅、名貴手錶及手袋等市值約1000萬元

▲ 海關偵破內河船走私案。（曾秋文攝）

海關偵破內河船走私案。海關海口及海域科海域行動組陳景鋒督察表示，上周四(6日)海關船隊接獲通知，得悉有船隻正進行走私，當日晚上隨即展開部署，其後發現目標內河船駛至，海關人員馬上展開追截，至近西北面水界時，海關船隻在晚上約10時把船截停，人員登船進行調查，當時船上有5名內地船員，船上擺滿大批散裝貨物，人員核對載貨倉單上資料後，發現部分貨物並未申報在倉單上，懷疑走私份子將未列倉單的貨物混進已報關的貨物中，企圖掩人耳目，隨即將該船押往屯門海關基地。

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海關有組織罪案調查科特別調查第一組調查主任胡雪兒表示，經初步點算後，檢獲的貨物包括魚翅、花膠和燕窩；另有名貴手錶、手袋和衣物服飾等，市值約1000萬元。涉案的魚翅經漁護處核實，證實是《保護瀕危動植物物種條例》附錄Ⅱ所列明的瀕危物種，因沒有人可出示進出口許可證，海關現正跟進調查，暫時未有人被捕。

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