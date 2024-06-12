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校長專欄丨畢業將至愛官校長贈予愛的建議　「別想著贏別人只要想著別輸給自己」

幼稚園

發布時間： 18 分鐘前

最後更新： 14 分鐘前

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愛官校長寄予畢業生「別想著贏別人，只要想著別輸給自己」，定能成為更好的自己，活出精彩的人生。(有關學校提供)

六年是不短的時間。從出生到六歲，你們已由嬰兒變成懂事的小孩子。轉眼間另一個六年過去了，你們完成了小學階段，快要畢業升中，開展一個全新的人生篇章。在這十二年的成長路上，有着老師的教誨與愛護，父母的疼愛與關懷，更有你們每天的努力和堅持，在過去三年多疫情的期間持續學習。大家值得為自己的努力、父母和學校的支持，給自己一個「like」！

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香港是一個急速型發展的城市，我們難免聽過師長、朋友、社會人士常常提點我們如何在社會上取得成功，如何戰勝他人的建議，甚至有人會講：「贏別人先要贏自己」。當我總結自己的成長故事時，我會告訴大家：「別想著贏別人，只要想著別輸給自己。」每個人都有不同的背景、才能和追求。只顧與別人的成就比較或許會讓我們感到緊張和焦慮。我們應該專注於發展自己的潛能，而不是與他人競爭。只有當我們努力突破自我，超越自己的局限，就能真正獲得成功和滿足感。在賽跑中，有人會認為成績是指「取得第一名」，也有人認為是「十三秒完成」，兩者有天壤之別。「取得第一名」只是想著要去打敗別人，如果對手弱，你打敗了他也沒有甚麼意思，如果對手太強，你只會感到氣餒，所以我們應該專注於戰勝自己的軟弱和不足，找出能跑得更快的方法，去挑戰「自己」，努力成為一個更聰明、更有同情心、更有責任心的人。只要我們不斷挑戰自我，不斷成長進步，一定能在未來的人生中找到真正的成就感，成就更好的自己。

校長認為，學生應專注於發展自己的潛能，不與他人競爭。只有當我們努力突破自我，超越自己的局限，就能真正獲得成功和滿足感。(有關學校提供)

為此，我有六個具體的建議：

1. 培養自我反省和自我改進的習慣：多花時間思考自己的長處和需要改進的地方，然後制定明確的行動計劃來不斷提升自己。

2. 養成終生學習的態度：不論是專業知識還是生活技能，要保持好奇心和學習動機，主動拓展自己的視野和能力。

3. 培養同理心和同情心：試著站在他人的角度去理解和體諒別人，不僅可以增進人際關係，也能讓自己變得更加寬容和包容。

4. 勇於接受挑戰和嘗試新事物：不要害怕失敗，每次嘗試都是成長的機會。要主動拓展自己的舒適區，接受新的挑戰。

5. 建立健康的生活習慣：包括規律的作息、均衡的飲食、適量的運動等。保持良好的身心狀態，才能更好地投入到事業和生活中。

6. 保持積極樂觀的心態：面對困難時，要相信自己有能力克服。以正面的心態和態度去應對人生的種種挑戰。

各位畢業同學都是我們愛錫的下一代，擁有無限的潛力。只要大家持之以恆地實踐和堅持「別輸給自己」，定能成為更好的自己，活出精彩的人生。祝各位前程似錦，在未來的道路上一路綻放光彩!

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撰文 : 崔家祥校長 愛秩序灣官立小學

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