限時快閃｜德國寶MEGA SALE開倉登陸九龍灣MEGABOX　全場貨品1折起震撼狂減

▲ 德國寶MEGA SALE開倉＠ＭEGABOX，全場1折起震撼狂減！

德國寶全城最「MEGA」的「MEGA SALE | 開倉」登陸九龍灣MEGABOX啦！想用全城至抵價錢掃平貨兼將全屋電器大升級？當然要把握難得機會！

德國寶將於九龍灣MEGABOX L5中庭舉行MEGA SALE！大量陳列品以1折起限量發售，全場一件不留！即刻約埋親戚朋友一齊黎掃貨啦！

大量熱賣皇牌產品包括機仔細細火力超勁、乜煲都啱用的座檯式電陶爐(GID-RS22T)；氣炸、煎、烤、焗、燒、煮、蒸都一機搞掂的光波萬能煮食鍋(CKY-990D)；既是電磁爐又是私人鐵板燒爐的座檯式單頭電磁爐連烤盤(GIC-KS20T)；掛牆座檯兩用，超涼爽兼淨化空氣的等離子空氣淨化掛牆扇(EFB-W526)等。而各款熱水爐、嵌入式電器亦有折上折優惠！所有產品數量有限，售完即止，手快有，手慢冇！

▲ 大量陳列品以1折起限量發售，全場一件不留！

兩大震撼優惠

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精選必搶激筍產品：

1.座檯式電陶爐 GID-RS22T

開倉價：$320

原價：$799(陳列品/限量20部)

2.自家製雪糕機 ICM-150

開倉價：$232

原價：$2,320(陳列品/限量20部)

3.多功能UV消毒盒 UVC-100

開倉價：$149

原價：$498(陳列品/限量20部)

4.座檯式電磁爐連烤盤 GIC-KS20T

開倉價：$512

原價：$1,280(陳列品/限量20部)

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德國寶MEGA SALE開倉@MEBABOX：

地址：九龍灣MEGABOX L5中庭(九龍灣站B出口步行約10分鐘)

日期：2024年6月12至23日

時間：星期一至日及假期 11:00 - 21:00

歡迎使用現金、八達通、信用卡或Alipay、Tap&Go、Wechat Pay、BocPay、Payme等線上支付平台 (購物滿$1,000方可使用信用卡)

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