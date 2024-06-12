  • 29°C
香港時間 : 2024612日 (三) 18:37
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

限時快閃｜德國寶MEGA SALE開倉登陸九龍灣MEGABOX　全場貨品1折起震撼狂減

休閒消費

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

德國寶MEGA SALE開倉＠ＭEGABOX，全場1折起震撼狂減！

德國寶全城最「MEGA」的「MEGA SALE | 開倉」登陸九龍灣MEGABOX啦！想用全城至抵價錢掃平貨兼將全屋電器大升級？當然要把握難得機會！

德國寶將於九龍灣MEGABOX L5中庭舉行MEGA SALE！大量陳列品以1折起限量發售，全場一件不留！即刻約埋親戚朋友一齊黎掃貨啦！

大量熱賣皇牌產品包括機仔細細火力超勁、乜煲都啱用的座檯式電陶爐(GID-RS22T)；氣炸、煎、烤、焗、燒、煮、蒸都一機搞掂的光波萬能煮食鍋(CKY-990D)；既是電磁爐又是私人鐵板燒爐的座檯式單頭電磁爐連烤盤(GIC-KS20T)；掛牆座檯兩用，超涼爽兼淨化空氣的等離子空氣淨化掛牆扇(EFB-W526)等。而各款熱水爐、嵌入式電器亦有折上折優惠！所有產品數量有限，售完即止，手快有，手慢冇！

大量陳列品以1折起限量發售，全場一件不留！

兩大震撼優惠 

除了全場精選產品低至１折之外，購買指定產品更專享兩大震撼優惠，真正幫您慳到盡，讓您以極優惠價錢，買盡心頭好，滿載而歸！

  • 購物每滿$1,000即減$100，無上限多買多減
  • 購買指定產品 | 2件85折，3件75折，買得愈多多買多慳

精選必搶激筍產品：

1.座檯式電陶爐 GID-RS22T

開倉價：$320

原價：$799(陳列品/限量20部)

2.自家製雪糕機 ICM-150

開倉價：$232

原價：$2,320(陳列品/限量20部)

3.多功能UV消毒盒 UVC-100

開倉價：$149

原價：$498(陳列品/限量20部)

4.座檯式電磁爐連烤盤 GIC-KS20T

開倉價：$512

原價：$1,280(陳列品/限量20部)

免費送咖啡機：Coffeeholic必買！

凡購買Happy Kitchen環保咖啡醇茶膠囊系列滿指定金額，即免費送您德國寶膠囊咖啡機 或 隨芯咖啡機！

  • 凡買滿$1,600送膠囊咖啡機CMC-101(價值$1,580)

  • 凡買滿$2,200送隨芯咖啡泡茶機CMC-212(價值$2,180)

德國寶MEGA SALE開倉@MEBABOX：

地址：九龍灣MEGABOX L5中庭(九龍灣站B出口步行約10分鐘)

日期：2024年6月12至23日

時間：星期一至日及假期 11:00 - 21:00

歡迎使用現金、八達通、信用卡或Alipay、Tap&Go、Wechat Pay、BocPay、Payme等線上支付平台 (購物滿$1,000方可使用信用卡)

最新影片推介:

靚太安樂窩
靚太安樂窩｜葉泓聲身兼多職榮升咖啡店老闆　與陳樂榣譜姐弟戀認思想傳統想追仔

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】

相關文章

新品開箱｜德國寶全新迷你多功能蒸烤焗爐SGV-1518 十項全能蒸焗爐
18:37 2023/12/29
新品開箱｜德國寶全新迷你多功能蒸烤焗爐SGV-1518 十項全能蒸焗爐
新品開箱｜德國寶全新多功能電熱扒爐ESG-1706 炮製米芝蓮級坑紋牛扒
18:40 2023/12/29
新品開箱｜德國寶全新多功能電熱扒爐ESG-1706 炮製米芝蓮級坑紋牛扒
限時優惠｜德國寶快閃開倉限時7日　全場陳列品好抵價1折起
17:03 2024/01/11
限時優惠｜德國寶快閃開倉限時7日　全場陳列品好抵價1折起
煮得出色｜德國寶全新麥飯石迷你電飯煲　迷你慳位多功能「飯飯掂」
10:36 2024/04/22
煮得出色｜德國寶全新麥飯石迷你電飯煲　迷你慳位多功能「飯飯掂」

你可能感興趣

新品開箱｜德國寶全新迷你多功能蒸烤焗爐SGV-1518 十項全能蒸焗爐
18:37 2023/12/29
新品開箱｜德國寶全新迷你多功能蒸烤焗爐SGV-1518 十項全能蒸焗爐
新品開箱｜德國寶全新多功能電熱扒爐ESG-1706 炮製米芝蓮級坑紋牛扒
18:40 2023/12/29
新品開箱｜德國寶全新多功能電熱扒爐ESG-1706 炮製米芝蓮級坑紋牛扒
限時優惠｜德國寶快閃開倉限時7日　全場陳列品好抵價1折起
17:03 2024/01/11
限時優惠｜德國寶快閃開倉限時7日　全場陳列品好抵價1折起
德國寶 著數優惠 家電

最高瀏覽

東張西望何伯丨剖析新何太「一晚五次論」背後原因　翁靜晶暗示：就係有人好識得法律嘅
東張西望何伯丨剖析新何太「一晚五次論」背後原因　翁靜晶暗示：就係有人好識得法律嘅
東張西望何伯丨翁靜晶發律師信　新何太繼續戰鬥格：你敢不敢見我
東張西望何伯丨翁靜晶發律師信　新何太繼續戰鬥格：你敢不敢見我
律師資格｜翁靜晶被何太質疑「律師牌買返嚟」 拆解本港律師及大律師育成之路
律師資格｜翁靜晶被何太質疑「律師牌買返嚟」 拆解本港律師及大律師育成之路
新冠肺炎︱確診新冠可干擾免疫系統　「不死癌症」患者急增3倍
新冠肺炎︱確診新冠可干擾免疫系統　「不死癌症」患者急增3倍
東張西望何伯丨新何太不點名質疑「買律師牌」　翁靜晶直斥只以錢看：有啲人係最驚窮
東張西望何伯丨新何太不點名質疑「買律師牌」　翁靜晶直斥只以錢看：有啲人係最驚窮