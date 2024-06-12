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談判專家丨眾舞台劇高手同場過招　韋羅莎與劉青雲合作感興奮

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 3 小時前

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《談判專家》

由劉青雲及吳鎮宇主演電影《談判專家》，當中參演的好戲之人不乏是青雲的忠粉，分別是飾演他的妻子韋羅莎、人質顏卓靈、楊偉倫及下屬朱栢謙。面對偶像演戲，大家都打醒十二分精神，既不能表現心中的興奮，但又要展現專業的一面。

而青雲也連聲讚賞這幾位難得的對手；因為幾乎每一位都是舞台劇高手，讓他大過戲癮。

談判專家丨袁富華感謝吳鎮宇幫忙　劉青雲被韋羅莎顏卓靈集郵

顏卓靈、楊偉倫在《談判專家》飾演人質。

韋羅莎心情興奮

在片中演青雲太太的韋羅莎坦言，第一次跟偶像合作便飾演他的另一半，興奮心情難以形容，且回味的說：「其實外表很cool的青雲哥是一個很健談的人，拍攝現場放了我們的道具家庭相片，他邊看着邊跟我笑着說：『一看張相便知道我們這對老夫少妻啦！』其實跟他演對手戲，很快便被他的純熟演技帶入戲，兩人步伐一致，演得很爽。能夠有這次機會實在難得，像上了寶貴一課。」

至於造型被指像酒井法子的顏卓靈（Cherry）在戲中飾演人質，而劇情需要手腳被鎖掙扎；拍攝過程中竟然腳抽筋，但因為拍攝中又不能嗌出聲，只好一直忍著痛，直至拍完剎那，終於忍不住叫了出來，青雲哥知道她腳抽筋，而身邊又沒有物件可借力，於是叫她直踩他雙腳借力鬆筋，讓她感覺窩心體貼。

《談判專家》顏卓靈

與青雲做對手戲緊張

另外，同一場戲拍攝時導演為求氣氛逼真，在沒有預知下突然關燈，捕捉演員當刻的反應，雖然短短分多鐘，但導演一take過滿意收貨，青雲哥還走近她身旁說了一句very good。Cherry說能夠得到偶像的讚美感到開心不已。

同様跟Cherry飾演人質的楊偉倫（阿卵）坦言這次演出不單止拍談判的場口有壓力，令他倍感緊張是要跟青雲哥做對手戲，說：「我由細到大都是看青雲哥的戲長大，他真的超好戲，是我生命中十分敬重的一位演員。我跟他合作的那場戲就是要談判成功，否則我就會死；所以豈能沒有壓力！幸好順利過關，跟他合作開心之餘又可以乘機偷師；實在是機會難逢的一次。」

提到戲中的鬈髮造型被網民指跟近期在《九龍城寨之圍城》中，劉俊謙所飾的信一相似，阿卵無奈的說：「當初也覺得這個造型很襯自己，但當見到阿謙那個造型出現之後，我馬上吞回這個想法，且再一次證明這個世界自己所想的，跟現實往往不同。」

《談判專家》韋羅莎

優先場口碑好

此外，阿卵參與這部電影之後，也很佩服談判專家這份工作，因為能夠勝任這份工作的人，本身對人的心理一定要很明白、很有知性和耐性。問到現實生活中自己經常談判的事會是什麼？他不用思索的說：「每次跟朋友約會，經常跟朋友『談判』今餐到底食乜嘢。」

而戲中飾演青雲下屬的朱栢謙所演的一場對手戲，就是要用「談判」技巧來說服這位上司。阿謙說：「我的壓力是來自自己，因為對手是劉青雲，我的偶像；在角色上我要演繹一個緊張萬分，完全被青雲哥比下去的談判專家，這場戲我完全勝任，因現實中對住偶像對戲本身心情已是非常緊張 ，他真的是一位很出色的對手。一直以來我覺得青雲哥是即使在高壓底下都能發揮一種幽默感，值得我們後輩學習。」

《談判專家》早前首映及端午節長假期優先場票房理想，3天優先場接近150萬，更大獲好評被譽為充滿90年代電影的味道，劇情一氣呵成！唇槍舌劍好比槍林彈雨，拳來腳往，極有追看性。

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