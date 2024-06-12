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大學發展｜港大協理副校長岑浩璋將出任城大副校長（研究）　任期10月生效

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發布時間： 2 小時前

最後更新： 52 分鐘前

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香港大學協理副校長（研究及創新）岑浩璋將出任城市大學副校長（研究）。（城大提供）

城市大學今日（12日）宣布，委任現任香港大學協理副校長（研究及創新）岑浩璋為城大副校長（研究），並兼任城大化學系及生物醫學工程學系講座教授，任期在今年10月生效。城大校長梅彥昌形容，他是化學和生物醫學工程領域的著名學者，並具高級行政經驗，定能帶領城大研究團隊追求卓越、再創高峰。

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岑浩璋具備豐富的高級行政經驗，曾擔任港大機械工程系副系主任和工程學院助理院長（特別項目），研究領域包括乳液、微流體、生物醫學工程和軟物質，獲得眾多國際獎項；目前則是港大機械工程系教授，同為生物醫學工程課程的核心成員。他亦先後以最高榮譽獲得普林斯頓大學化學工程學士、哈佛大學應用物理學碩士及博士學位。

另外，岑浩璋是香港地區首位獲選為全球青年學院成員的學者、香港青年科學院院長及創院院士，亦曾擔任《生物微流體學》（Biomicrofluidics）（美國物理聯合會）的副編輯、《微系統與納米工程》（Microsystems & Nanoengineering）（施普林格自然）及《科學報告》（Scientific Reports）（施普林格自然）的編輯委員會成員，以及出任《Lab on a Chip》（RSC出版）的編輯顧問委員會成員等。

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