東張女神丨梁敏巧晒水着展露亮眼事業線　採訪技巧有進步表現獲讚【多圖】

▲ 梁敏巧真係夠Hot！

TVB節目《東張西望》有份採訪何伯何太的「東張女神」梁敏巧（Maggie）近年人氣急升，向來毫不吝嗇晒身材的她，近日去了澳門玩樂，當然不少得來個「下水禮」。

東張西望何伯丨梁敏巧被網民惡搞改圖讚夠創意 東張女神請教「新何太」煲湯竅門

養眼水着照

Maggie網晒多張水着照，相中可見，她穿上一件頭紅色Deep V泳衣，大晒驕人事業線，火辣度爆燈，難怪令一班網民紛紛讚好。

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表現淡定 見慣大場面

其實Maggie近年在《東張西望》表現愈來愈好，除了在近日全城關注的何伯事件懂得追問問題及套出受訪者真話外，她亦曾訪問「屯門大媽」粉絲，令他們口快快透露當中有不道德交易。

而且，她一直採訪不少惡人甚至被襲擊，比如她曾追訪濫用難民食物卡蛇頭慘被打受傷。

在今年初採訪「屯門大媽」粉絲時，有阿伯還大力推開其中一名《東張》攝製隊人員，在旁Maggie即喝止：「嘩嘩嘩，報警！你做咩推人啊？」

此外，在去年踢爆無牌「神醫」遭辱罵兼禁錮，Maggie反擊對方：「你恐嚇我？」認真勇敢。

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