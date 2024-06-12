牙醫實習︱政府：牙管會主席已與學生會面　學生可親身參觀實習場地了解安排

▲ 政府承諾牙醫學生可親身參觀實習場地以了解實習安排。(資料圖片)

正在審議的牙醫註冊修訂條例周五審議，料將繼續討論早前備受爭議的牙醫畢業生實習一年安排。

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醫務衛生局向法案委員會提交信函，指已清楚指出學院有必要提升本地牙醫學士課程學生的臨牀技能培訓及經驗，並提出具體的臨牀經驗要求，即所有畢業生須(i)已接受所有基本牙科程序的教授、 評估及考核；及(ii)完成就不同類型病人的個案累積臨牀練習宗數。

就有牙醫學生公開信函指稱，上述臨牀經驗要求乃2023年增設，以至2023年本地牙科畢業生均已全數達標，牙管會澄清並非屬實。牙管會主席已於6月6日與香港大學牙醫學士課程不同年級的學生會面，向他們介紹牙管會課程進行及過去的評審結果，讓同學在本科教育的餘下時間，更能清楚掌握學習和練習重點，有效提升牙科專業技能。

信函亦指出，牙管會、衞生署與學院過去已成立專責小組， 商討實習細節，亦有現時香港大學牙醫學士課程學生代表參與。學院已於今年6月11日召開新一次會議，有關討論將繼續進行，以期讓同學早日得悉更多具體詳情。

政府重申，擬議實習安排與牙醫人手無關。無論本地牙醫供求情況如何，政府均願意承擔額外資源，為所有本地牙科畢業生安排實習崗位。另亦表示，醫務衞生局已向學院表示樂意讓同學親身參觀實習場地，並進一步吸納同學 的意見，務求充實實習內容。

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