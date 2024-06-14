父親節願望丨19歲傑仔為救人墮坑半癱　朱父全職照顧不言累：但求有日他能站起來

【朱煒傑／傑仔／工業意外／父親節／地盤意外】父親節將至，去年7月兒子朱煒傑（傑仔）為救同事墮坑致半癱，目前依然留院治療中。朱父接受TOPick訪問時，坦言過去一年家庭經歷著巨大的磨難，望著兒子由一個活蹦蹦的青年，變成終日臥床、大小二便均有賴旁人幫忙的病人，令朱父感到十分心痛。他亦曾無數次質疑，當初帶兒子入行地盤的決定是否正確。朱父指不奢望兒子可完全康復，但求兒子有一天可以自行站起來，便已經非常安慰；又透露兒子將於月尾出院，現時家中正找人將廁所門擴建，方便他日後用輪椅出入。

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難忘事發當日

去年7月13日，沙頭角污水處理廠地盤發生意外，當時年僅18歲的傑仔，為救同事不慎墮6米深坑，致下半身癱瘓。朱父指事發當日傑仔本來於地面工作，期間目睹同事出意外，在千鈞一髮之間，傑仔未及細想便出手相助，惟最終救人不成，自己卻與另外一位救人同事一同墮坑。

3人墮坑，但其他兩個因為係腳落地，傷勢較輕，早已出院....惟獨我仔，佢背脊落地，以為安全嘅「安全帶」反成催命符，令傷勢加深。佢落地一刻，脊椎被安全帶鐵扣猛烈撞擊，導致嚴重破碎！

朱父指收到兒子出事的消息，已馬上趕到醫院，當時兒子樣子十分痛苦，但意識仍然清醒。他那時仍然未知事態嚴重，直到兒子做完手術後，醫生告訴他，傑仔的「下半身神經線斷晒」，才明白事情嚴重性。

我個刻其實好崩潰，但要「死頂」，我唔可以係仔仔面前哭，頭一個月係最辛苦，望住佢日以繼夜嗌痛，自己又幫唔到手時，最難過…我不斷問自己「帶兒子入行地盤嘅決定，係咪做錯咗？」

朱父指兒子入行前，所找的工作多是一些散工，如包裝工作，收入並不穩定，他於是便提議兒子入行。

原本以為有自己及相熟嘅世叔會「睇住」，好「穩陣」…豈料卻遭逢巨劫。

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黃金復康期已過

住院接近一年，朱父指傑仔精神已較初時為佳，只是下半身依然不能活動，而且沒有任何知覺，因此平日難以控制大小便，會有失禁情況，有時候情緒亦會有所波動，變得愈來愈將自己「收埋」，與往日開朗的樣子大相徑庭。

佢會唔想見人！有朋友話想嚟探佢，亦會被佢拒絕！佢亦唔想影任何相！

為了防止有褥瘡的出現，朱父每日醫院探訪的例行公事，便是要為兒子雙腳按摩及協助他翻身。

自兒子出事後，我就無開工啦，始終兒子身型較大，由我全職照顧比較適合！兩仔爺傾計都容易啲！

半年的復康黃金期已過，傑仔下半身的活動能力仍未見有太大起色。不過，眼見傑仔渴望回家，朱父與醫院協商後，暫時計劃安排兒子於本月尾出院回家休養。而為了方便照顧兒子，朱父更找人將家中廁所門擴建，方便傑仔日後用輪椅出入。

盼兒子勿放棄

傑仔所有的人生計劃都因這次意外而打亂，本來的台灣旅行亦被無奈擱置，為怕兒子意志消沉，朱父除了經常鼓勵兒子，更會帶他去認識其他輪椅人士，希望借著其他同路人的經驗，讓仔仔明白不放棄，凡事皆有可能。

曾同一啲輪椅人士了解過，佢地生活原來亦可以多姿多彩……不但自行生活到，亦可以自己揸車、坐飛機去旅行...我希望仔仔將來亦可以！就業方面，其實有唔少志願團體可以幫忙，如果日後佢可以自理到嘅話，更可以幫佢申請殘障人士公屋…

而早前眾籌所得，用於植入晶片的手術，目前暫定於7至8月間進行，朱父再一次感謝大眾的慷慨解囊，以及工業傷亡權益會一直跟進，希望仔仔日後有機會回饋社會。作為父母，不少人都會希望兒女早日安居立業，但自出事後，朱父坦言目前最大心願，便是兒子可以重新站起來。

手術係有危險性…但寧願搏一下…始終兒子好年青…只要佢起到身，行到2步…我就已經好滿足！

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