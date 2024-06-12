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改善民生｜蔡冠深：工商界近年投放逾88億支援社會各階層

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 2 小時前

最後更新： 53 分鐘前

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「香港工商界助力改善民生座談會 2024」。（彭大偉攝）

香港中華總商會今日聯同另外六家主要商會舉辦「香港工商界助力改善民生座談會 2024」，全國政協常委、中總會長蔡冠深表示，香港工商界多年來不遺餘力支援社會各階層，包括向有需要人士捐款贈物、參與各類型慈善公益等，總投放金額逾88億、相關業界亦提供逾過45公頃土地，為公營房屋等項目提供超過3萬個單位。

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出席座談會的除了七大商會代表，還有各財團及主要企業代表，包括長江集團、中電集團、信和集團、恒基兆業、新世界發展、新鴻基地產等。各代表分別發言，提及過去有關助力改善民生的貢獻。

蔡冠深：「中總愛心行動」總資助額接近1億

蔡冠深表示，香港中華總商會在2009年創立「中總愛心行動」，通過構建一個持續和務實平台，為不同社群提供服務。他指，多年來「愛心行動」參與組織的各個項目超過100個，總資助金額接近1億港元，受惠人數多達24萬。

蔡冠深續指，會繼續通過「愛心行動」，全力支持各項慈善公益活動，並跟政府相關部門、工商團體以及各地區社團加強合作，推動更多改善民生工作，為構建和諧友愛社區作出努力。

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記者：戴朗希

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