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肺癌｜名醫不煙酒愛行山卻患末期肺癌　公開5大飲食原則成功抗癌

健康資訊

撰文： 郭子豐

發布時間： 33 分鐘前

最後更新： 31 分鐘前

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【肺癌/癌症/過勞致癌/遺傳因素/成功抗癌/抗癌飲食法/飲食法則/戰勝癌魔/復發/防癌餐盤/減醣抗癌】根據衛生署衛生防護中心資料，肺癌是本港最常見的癌症，2021年錄得5978中肺癌新症，佔總癌症新症的15.5%；2022年錄得3782人死於癌症，佔總癌症死亡人數的25.7%，是本港十大癌症的「頭號殺手」。台灣有醫生分享自身患癌經歷，他表示自己沒有煙酒習慣，並有恆常運動習慣，卻竟然罹患肺癌；為了抑制癌細胞，醫生嘗試了另類醫學療法，透過防癌餐盤和減醣抗癌餐，後來成功康復。

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醫生無煙無酒愛行山卻患末期肺癌

台灣南基醫院協同院長蔡松彥在當地電視節目《健康2.0》分享自身患癌經歷。蔡院長憶述，有一天行山回家後，突然收到醫院電話，告知他患上末期肺癌。他透露當時自己感到很錯愕，因為他自己沒有煙酒習慣，平時亦熱愛行山運動，甚至在罹癌前幾個月背著15公斤行裝走了8日長度遠征，但考慮到自知末期肺癌存活率低，他決定上網查證：

所以在我接到電話1分鐘後，知道我的五年存活率只有一半。

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他續指，後來馬上排期做手術，並於接到罹癌消息3天後成功完成肺葉切除手術，後續再透過化療療程成功消滅所有癌細胞，逐漸康復。然而幾個月後卻癌症復發，蔡院長形容自己當時「聰明反被聰明誤」，他指自己當時康復後就查看了非常多文獻，最後發現其實有很多蔬菜水果都被證實具抗癌、防癌作用，故此開始吃全素餐，卻成為了誘使癌症復發的可能性：

（全素餐）對一個癌症病人而言，需要特別去搭配蛋白質、碳水化合物和油脂的攝取比例，而我就正正因為碳水化合物比例太高，刺激到細胞增生而誘使癌症復發。

除了全素餐造成營養素失衡，蔡院長亦猜測誘使癌症復發的3大可能性：

  • 遺傳因素：蔡院長透露，其叔叔於多年前也患過肺癌，而且家人也有鼻敏感問題，整個家族普遍肺功能較虛弱。
  • 過大壓力：蔡院長表示，自己除了是名臨床醫生，同時也要履行院長職責處理行政工作；與此同時他正在攻讀博士課程，可能因而逐漸積聚壓力，令身體不勝負荷。
  • 肥胖：蔡院長表示，實行全素餐時由於攝取過多碳水化合物，加上不健康的生活型態如睡眠不足、運動量少等，導致體型變得肥胖。

3個非主流方法抑制癌復發

蔡院長表示，得知癌症復發後就花費過千萬，開始嘗試多達48種主流和非主流抗癌檢測和療法，例如基因檢測、量子儀檢測、針灸、風水、低醣飲食、辟榖斷食法等等。對於為甚麼要嘗試這麼多療法，他笑指「主流醫學放棄了我」，因為當時的身體狀況已經無法利用化療、電療等主流方法幫助醫治，而且無法再進行切除手術，故才決定利用非主流的方法幫助自己。

當中他最常用的方法就是經絡儀、氣功和飲食調整：

經絡儀：蔡院長表示，經絡儀是近年西方主流醫學常用且具有效實證的儀器，能夠透過數據更直觀地看到上半身經絡在治療前後的變化。

氣功：蔡院長表示，氣功主要用處是強身健體，而且不限制於任何環境因素，故此在家中也能輕易調理身體健康。

飲食調整：蔡院長指自己主要透過防癌餐盤和減醣抗癌餐，成功抑制癌細胞。

  • 防癌餐盤：主要包括減少碳水化合物（如米、麥、黃豆等全穀類主食及低甜度水果）、攝取好油Omega-3（烹調用橄欖油、亞麻籽油、苦茶油等，可吃核桃、杏仁、南瓜籽、牛油果等作零食，或可與魚肉混搭煮食）、補充菇類及藻類、攝取多樣多量蔬菜（十字花科蔬菜、蔥等）、攝取益生菌食物（如納豆、味噌、泡菜、乳酪等）。
  • 減醣抗癌餐：由於每天要吃到2.5碗的蔬菜，故每餐大概要吃1碗蔬菜，菇類也計算在內；蔡院長透露自己多用白烚煮食，然後在上面淋上好油，如果用大火炒菜，容易造成營養流失。

肺癌是癌症「頭號殺手」

根據癌症基金會資料所示，肺癌為香港十大癌症的「頭號殺手」，致命率遠超於第二名大腸癌，當中男性發病率比較高。香港肺癌患者大多數是吸煙人士，而其他常見風險因素如人口老化、空氣污染和胸腔放射治療等，亦會增加肺癌的風險因素。

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40歲以上男性屬高危

肺癌屬本港癌症頭號殺手，當中40歲以上男患者更屬高危。本港臨床腫瘤科專科醫生梁廣泉曾指出，肺癌分為4期，癌症惡化的過程因人而異，患者一般在幾周至幾個月內進入下一個癌症階段：

  • 第1期：一側肺臟有小型腫瘤，未出現淋巴轉移
  • 第2期：一側肺臟有大型腫瘤，或出現肺門淋巴轉移
  • 第3期：腫瘤侵入縱膈淋巴及鎖骨對上的淋巴組織
  • 第4期：腫瘤擴散至雙側肺臟，出現肋膜腔積水，或轉移肝臟、骨頭、腦等器官

罹患肺癌4大常見成因

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基因突變成非吸煙患者病發原因

臨床腫瘤科專科李兆康醫生曾受訪表示，肺癌可分為「小細胞肺癌」和「非小細胞肺癌」，「非小細胞肺癌」佔整體肺癌個案約70%，而當中「肺腺癌」又佔「非小細胞肺癌」60至70%，而且趨勢是越來越多。

李醫生表示，香港非吸煙患者所患的「肺腺癌」之中，約70%和基因突變有關，腫瘤生長較慢，患者年齡相對年輕，一般只有40、50歲，「有研究亦發現，亞洲的女性肺癌患者中，有60至80%為非吸煙人士，而且亦較年輕。大部分非吸煙女性所患的肺癌之中，主要就是『肺腺癌』。」

李醫生提醒，若年過40歲，不論是否吸煙者，也應多點留意自己身體發出的警號，有機會及早發現肺癌，早治療效果遠比遲治療理想。

預防方法

關於預防方法，腫瘤科醫生陸凱祖曾接受訪問指，不吸煙的人若因基因變異引發肺癌，難以預防。因此，定期做篩檢，儘早發現問題仍是最重要的。也可以在日常中避免接觸危險因素，例如自覺地戒煙、避免吸入二手煙、避免長期逗留空氣污染環境，以及吸入石棉等工業塵埃等。

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