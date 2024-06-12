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家族榮耀之繼承者丨艾威客串演瘋癲乞丐　感嘆演出難度高：要答得快而錯

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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艾威客串演出《家族榮耀之繼承者》。

TVB劇《家族榮耀之繼承者》昨晚（6月11日）焦點劇情是Brian（羅子溢飾）因Charlotte（佘詩曼飾）帶Linda（王敏奕飾）踩場、被Gigi（梁諾妍飾）悉穿一腳踏兩船以致二人婚事告吹。

為保住賭場計劃以鞏固自己在丘家地位，Brian扮情聖向Gigi求饒；表面扮心軟的Gigi，暗地卻安排肌肉猛男脅持半裸的Brian、並拍下Brian醜態著令Brian「有咁遠彈咁遠」。

被反擺了一道的Brian，獨醉街頭自怨自憐兼又喊又笑，其間遇上露宿街頭、自稱曾經富貴的瘋癲乞丐（艾威飾）向其大拋「股票經」、「名車經」及「風水經」，令Brian煩上加煩之餘，亦同一時間有了頓悟。

家族榮耀之繼承者丨「戀愛腦」王敏奕大展喊功　獲阿佘點名望再度合作

Gigi向Brian報復。

家族榮耀之繼承者丨艾威客串登場

雖然艾威只客串了短短一場戲，但由於艾威在首季的《家族榮耀》飾演的衰舅父太過深入民心，加上今季飾演的乞丐亦相當有戲，成功吸引網民眼球，網民除笑指是《家族》及《家族2》開心聯乘外，還大讚艾威演技：「短短的演出，很自然、很出彩。」

另外，子溢的演技亦吸獲不少好評：「自暴自棄而又不甘心的狀態演得蠻好，一直以為自己好勁，但想不到不但不是丘家唯一繼承人，仲有好多嘢都係掌握之外。」還有網民好奇艾威的角色是否暗示了Brian這個全劇Big Boss的終極結局：「最後可能精神失常。」

其實艾威角色確是劇組刻意安排，原本的劇本並沒有這個角色的存在，但劇組為了令Brian的黑化更具戲劇性，才安排了子溢和艾威的相遇，除了昨晚一集，在結局周艾威還會再次出場，並對Brian有更進一步的影響。

艾威客串演出。

家族榮耀之繼承者丨喝整支紅入戲

1979年加入無綫的艾威，從演45年以來拍攝影視作品超過150部。雖然演藝經驗相當豐富，但艾威每次拍攝時均十分認真對待角色，之前拍攝《家族》第一季時，艾威便因要拍攝醉酒戲而喝了一整支紅酒幫助進入狀態；談到今次飾演「瘋癲乞丐」如何進入狀態，艾威笑言是要保持「頭腦混亂」：「瘋癲或思覺失調嘅人，佢哋思想會係非常混亂，所以我拍嘅時候思想都係要非常之混亂。」

艾威續指，是次角色有一定難度，皆因要謹記大堆「不合符邏輯」的對白：「呢個角色特別在佢混亂得嚟又好跳躍同活躍，所以佢嘅對答會好快，問佢咩都要第一時間答到，呢個亦係呢個角色難度所在，就係冇得思考，咩都要第一時間反應，但啲答案又要全部係錯架喎，變相就要記實晒啲錯嘅答案。」

艾威客串演出。

 

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