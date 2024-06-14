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職業生涯｜愛秩序灣官立小學參觀《經濟日報》 師生體驗主播工作進行職業生涯教育

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發布時間： 2 小時前

最後更新： 38 分鐘前

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愛秩序灣官立小學參觀《經濟日報》，師生體驗主播工作。

隨住新媒體的崛起，網上的資訊愈來愈多元化，從傳統報社轉型成為新媒體公司是如何運作？新媒體的從業人員是如何工作呢？愛秩序灣官立小學師生6月12日到訪《香港經濟日報》集團參觀，活動歷時3小時，透過讓學生親身體驗做小主播及幕後工作人員，提高學生媒體素養能力。

活動一：資深記者分享記者工作

《香港經濟日報》集團近年全力轉型發展電子傳媒，銳意發展網上傳媒，並將重心轉移到新媒體及影片發展等。是次參觀活動區別於傳統的純參觀，《香港經濟日報》派出資深主播與學生講解傳媒的工作，再安排學生到《香港經濟日報》的直播室親身體驗做小主播，即場報道新聞。

《香港經濟日報》資深記者向同學介紹香港經濟日報集團的架構後，再從自身的實際經驗分享記者的日常工作。記者分幾多種？記者的日常工作是如何？不同的記者的職能如何？透過對文字記者、攝影記者、主播等詳細的講解，讓學生提早進行關於傳媒生涯的職業規劃。

活動二：分組參觀直播室+體驗做小主播

《香港經濟日報》近年已改革成為多元化的新媒體公司，設有直播室，全天候直播不同類型的新聞資訊。資深新聞主播與同學分享直播室的設施，以及主播的基本技能，包括咬字發音、衣著打扮、臉部表情。

同學聽取資深主播分享後，再分隊參觀直播室，了解直播室的實際運作。活動的第二個環節是分成多個隊伍，每隊由5個同學組成，2個同學體驗做小主播即場播讀新聞，3個同學到控制室控制畫面播放，團隊合作完成新聞報道，不同年級同學的新聞報道議題不同，難度也梯級化遞增。

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參與的同學表示，以往在電視上見到主播遊刃自如，以為主播很容易做，當自己親身體驗後，發現坐上主播桌會感到緊張，而且還要很專注地聽幕後工作人員的指示，是很好的挑戰。跟隊的副校長也即場上陣與學生組成新聞拍檔，即場報道新聞。

活動三：參觀錄影廠

第三個環節是參觀《香港經濟日報》近年投資興建的大型錄影廠，由資深攝影同事用簡單的器材，示範如何利用燈光技巧拍攝不同的氣氛，令喜歡做youtuber的同學學習在家用簡單的器材，拍攝出不一樣的畫面。

《香港經濟日報集團》參觀服務

《香港經濟日報》現時推出參觀及體驗活動，適用於學校媒體資訊素養，學校全方位學習，學生生涯規劃等不同項目，如有任何查詢可聯絡《香港經濟日報》的同事索取更多資料：

聯絡電郵：topick.mktg@hket.com

立即與52099011對話

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