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樂壇天后丨鄭秀文經理人郭啟華上月入ICU　Sammi網上隔空為戰友打氣

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

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Sammi經理人郭啟華上月入ICU。

郭啟華（Wallace）自2000年開始擔任鄭秀文（Sammi）的經理人，二人合作多年感情如家人一樣，今日（12日）有報道指Wallace因中風入院，更需入住ICU，情況令人擔心。

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突然中風入院

據知Wallace入院初期的情況並不樂觀，更一度婉拒朋友探望，後來情況有好轉，才讓不少圈中人探望。

Wallace現時要靜心休養，因此所有工作都要煞停，即使早前Sammi專程飛到日本拍新歌MV，他亦未能同行。

郭啟華（Wallace）上月中風入院（經濟日報圖片）

Sammi隔空打氣

由於Wallace與Sammi感情要好，早視對方為家人一樣，故Sammi非常擔心Wallace的身體情況，更不時在網上隔空為他打氣及禱告。

另外，據指Sammi即使非常忙碌，但仍每星期抽空入院探望，並向對方交代工作情況。報道引述郭啟華好友的消息，指Wallace已經可以自行落床步行。

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DJ界代表人士

郭啟華於1988年加入商業電台，先後當DJ、助理節目總監及創作總監，為九十年代DJ界代表人士。

他亦曾任叱咤903助理節目總監、新城電台節目總監、先後擔任華星唱片及東亞唱片高層。 

1999年，他與黃耀明、蔡德才，創立人山人海，至今已超過廿年。郭啟華亦是本港著名經理人，曾為許志安及彭羚經理人。

由2000年至今，一直擔任鄭秀文經理人，並為多張鄭秀文專輯及演唱會任監制一職。
 

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