噴鼻式疫苗︱兒科醫學會：家長更願意依賴孩子免疫系統對抗病毒　噴鼻式流感疫苗更易被接受

▲ 兒科醫學會再呼籲免費疫苗接種計劃，納入噴鼻式疫苗。(資料圖片) (冼偉倫攝)

多個兒科醫學會向立法會提交信件，指本港學童家長對子女接種流感疫苗猶豫度有所上升。

信件表示，12歲至未滿18歲的兒童接種疫苗人數更錄得超過兩倍增幅。惟6個月大至未滿6歲的兒童，及6歲至未滿12歲的兒童；自2018/2019年度推出季節性流感疫苗學校外展（免費）計劃，接種率增長持續緩慢。

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兒科醫學會亦引述，香港大學公共衛生學院一項剛發表，於 2019-2021 年進行的追蹤訪問研究指出，家長更願意依賴孩子的免疫系統來對抗抗病毒，而不是選擇接種疫苗，尤其是涉及侵入性醫療程序的疫苗有更大猶豫。

受訪家長對子女接種流感疫苗猶豫度上升，而疫苗猶豫度與家長對流感疫苗類型偏好明顯相關。對接種流感疫苗較大猶豫的家長，更選擇噴鼻式減活流感疫苗；超過六成 (62.9%) 對流感疫苗猶豫度高的家長認為噴鼻式減活流感疫苗更容易被兒童接受。

信件亦建議，將流感疫苗納入「香港兒童免疫接種計劃」，由衞生部門派人到校或院舍為6個月至12歲兒童及教職員等集體接種，建議仿傚英國做法，在到校接種日同時提供注射式滅活流感疫苗和噴鼻式減活流感疫苗選擇。

就著疫苗棄置率，信件指噴鼻式減活流感疫苗及注射式滅活流感疫苗的棄置率為22.7%及13.1%。以此推算，即分別棄置約5,100劑及18萬劑噴鼻式減活流感疫苗及注射式滅活流感疫苗

當局建議專業人士和當局加強向家長、教育及醫護人員宣傳如何選擇不同類型的流感疫苗和其臨床效果和解釋方間傳聞謬誤，有助促進整體季節性流感疫苗學校外展計劃成效。

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