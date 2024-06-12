  • 29°C
香港時間 : 2024612日 (三) 20:52
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

網絡熱話｜返工12小時疲憊不堪　OL坐關愛座遭長者逼讓位爆衝突頭撞柱流血

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

台灣一名女子上班12小時後，因為坐關愛座而遭長者逼讓位，雙方其後發生衝突。

【關愛座／讓座/】關愛座原意是為有需要人士設計，無分年齡性別，然而時至今日仍偶爾傳出逼迫讓座的事件。近日台灣出現讓座糾紛，2名老人在捷運上逼一名女子讓座，繼而爆發肢體衝突，期間甚至發生女子頭部出血的情況。事後有乘客透露，女子疑似因為情緒崩潰而撞柱，導致當場血濺車站。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜飲食寒涼都會「中暑」？中醫拆解中暑成因＋4大急救穴位

一名台灣網民周二（11日）在社交平台「Threads」發文，透露當時捷運到達北投站，一名自稱80歲的老婦人上車後，要求坐在關愛座上的林姓女子讓位，林女當下表示自己已經上班12小時，需要座位休息一下，然而老婦人並未罷休，「一直以年紀倚老賣老逼著女生讓位」。之後又出現另一位李姓老翁與婦人一唱一和，並用手指一直指著林女的鼻子逼她讓位，最終「兩個扭打在一起。」

對此，樓主坦言：

雖然動手真的很不對，但博愛座真的不是給你們這些倚老賣老的老人使用的，是給每一個『有需要的人』，也希望不要讓這個女生留下什麼陰影......雖然今天如果是我一直被別人指著鼻子辱罵也可能受不了。

之後亦有乘客發文，表示自己雖然不在那節車廂內，無法得知事件全貌，但有聽到爭吵聲，大意為李翁覺得林女應該主動讓座給婦人，並動手拉扯對方。期間有捷運工作人員意圖進行調解，而林女全程不發一語，不料之後卻突然用全身力氣撞柱，隨後崩潰大哭，捷運人員才反應過來，慌忙向站內報告女子大量出血。

點擊圖片放大
+3
+2

文章發布後引起網民熱議，網民紛紛留言為林女打抱不平，「現在老人最喜歡挑學生、女性欺負了」、「倚老賣老的真的很討厭」，更有人直言，「不良老人為了一個博愛座，用文革批鬥的手法去針對一個人，這樣好嗎。」

點擊睇更多網民留言：

點擊圖片放大
+4
+3

當地捷運警方事後表示，事件發生於周三晚上10點20分，雙方在復興崗站下車後，復興崗站長及保安前往協調。期間李翁要求林女當眾道歉，否則提告，而林女被逼道歉後情緒再度崩潰，猛力衝撞站體柱子數下，導致血流滿面，站長隨即通知救護車及警方前往協助。

捷運警察隊表示，此案告知當事人相關權益，雙方在情緒緩解下各退一步，均表示暫不提告。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

讓座爭議︱港男感冒坐港鐵關愛座遇「正義長者」手指指逼讓座　機智乘客1招KO獲讚
12:28 2024/05/20
讓座爭議︱港男感冒坐港鐵關愛座遇「正義長者」手指指逼讓座　機智乘客1招KO獲讚
【讓座爭議】女生摔倒膝蓋搭地鐵坐關愛座 被阿伯踢鞋霸氣講英文迫讓座
12:03 2023/10/02
【讓座爭議】女生摔倒膝蓋搭地鐵坐關愛座 被阿伯踢鞋霸氣講英文迫讓座
【道德綁架】地鐵車廂喝逼男子讓座被拒　孕婦發難︰我就這態度看你讓不讓
11:38 2023/05/04
【道德綁架】地鐵車廂喝逼男子讓座被拒　孕婦發難︰我就這態度看你讓不讓

你可能感興趣

讓座爭議︱港男感冒坐港鐵關愛座遇「正義長者」手指指逼讓座　機智乘客1招KO獲讚
12:28 2024/05/20
讓座爭議︱港男感冒坐港鐵關愛座遇「正義長者」手指指逼讓座　機智乘客1招KO獲讚
【讓座爭議】女生摔倒膝蓋搭地鐵坐關愛座 被阿伯踢鞋霸氣講英文迫讓座
12:03 2023/10/02
【讓座爭議】女生摔倒膝蓋搭地鐵坐關愛座 被阿伯踢鞋霸氣講英文迫讓座
【道德綁架】地鐵車廂喝逼男子讓座被拒　孕婦發難︰我就這態度看你讓不讓
11:38 2023/05/04
【道德綁架】地鐵車廂喝逼男子讓座被拒　孕婦發難︰我就這態度看你讓不讓
關愛座 網絡熱話 台灣

最高瀏覽

律師資格｜翁靜晶被何太質疑「律師牌買返嚟」 拆解本港律師及大律師育成之路
律師資格｜翁靜晶被何太質疑「律師牌買返嚟」 拆解本港律師及大律師育成之路
北上睇牙｜港男實測深圳¥29洗牙¥1980植牙　港牙醫震驚列3大錯誤：無臉癱真係好彩
北上睇牙｜港男實測深圳¥29洗牙¥1980植牙　港牙醫震驚列3大錯誤：無臉癱真係好彩
急症室最長等候時間（06月12日 時間16:05）
急症室最長等候時間（06月12日 時間16:05）
CV教學︱HR平均只用7.4秒睇求職CV 3招不令CV石沉大海「翻生攻略」
CV教學︱HR平均只用7.4秒睇求職CV 3招不令CV石沉大海「翻生攻略」
消委會咖啡｜9成咖啡產品含致癌物+除害劑　7款5星安全名單一覽最平$39
消委會咖啡｜9成咖啡產品含致癌物+除害劑　7款5星安全名單一覽最平$39