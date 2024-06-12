網絡熱話｜返工12小時疲憊不堪　OL坐關愛座遭長者逼讓位爆衝突頭撞柱流血

▲ 台灣一名女子上班12小時後，因為坐關愛座而遭長者逼讓位，雙方其後發生衝突。

【關愛座／讓座/】關愛座原意是為有需要人士設計，無分年齡性別，然而時至今日仍偶爾傳出逼迫讓座的事件。近日台灣出現讓座糾紛，2名老人在捷運上逼一名女子讓座，繼而爆發肢體衝突，期間甚至發生女子頭部出血的情況。事後有乘客透露，女子疑似因為情緒崩潰而撞柱，導致當場血濺車站。

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一名台灣網民周二（11日）在社交平台「Threads」發文，透露當時捷運到達北投站，一名自稱80歲的老婦人上車後，要求坐在關愛座上的林姓女子讓位，林女當下表示自己已經上班12小時，需要座位休息一下，然而老婦人並未罷休，「一直以年紀倚老賣老逼著女生讓位」。之後又出現另一位李姓老翁與婦人一唱一和，並用手指一直指著林女的鼻子逼她讓位，最終「兩個扭打在一起。」

對此，樓主坦言：

雖然動手真的很不對，但博愛座真的不是給你們這些倚老賣老的老人使用的，是給每一個『有需要的人』，也希望不要讓這個女生留下什麼陰影......雖然今天如果是我一直被別人指著鼻子辱罵也可能受不了。

之後亦有乘客發文，表示自己雖然不在那節車廂內，無法得知事件全貌，但有聽到爭吵聲，大意為李翁覺得林女應該主動讓座給婦人，並動手拉扯對方。期間有捷運工作人員意圖進行調解，而林女全程不發一語，不料之後卻突然用全身力氣撞柱，隨後崩潰大哭，捷運人員才反應過來，慌忙向站內報告女子大量出血。

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文章發布後引起網民熱議，網民紛紛留言為林女打抱不平，「現在老人最喜歡挑學生、女性欺負了」、「倚老賣老的真的很討厭」，更有人直言，「不良老人為了一個博愛座，用文革批鬥的手法去針對一個人，這樣好嗎。」

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當地捷運警方事後表示，事件發生於周三晚上10點20分，雙方在復興崗站下車後，復興崗站長及保安前往協調。期間李翁要求林女當眾道歉，否則提告，而林女被逼道歉後情緒再度崩潰，猛力衝撞站體柱子數下，導致血流滿面，站長隨即通知救護車及警方前往協助。

捷運警察隊表示，此案告知當事人相關權益，雙方在情緒緩解下各退一步，均表示暫不提告。

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