  • 29°C
香港時間 : 2024612日 (三) 18:39
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

律師假髮丨律師假髮最初起源於貴族遮醜？ 假髮愈黃代表資歷愈深

休閒消費

發布時間： 58 分鐘前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

律師的假髮愈黃代表資歷愈深。

【東張西望何伯/何伯何太/新何太/何生何太/翁靜晶/律師】翁靜晶日前在YouTube直播以「翁靜晶同你傾下城中熱話背後嘅法律問題」為題，站在法律的角度分析《東張西望》播出的何伯何太事件，結果被何太不點名質疑專業資格，揚言「我指嗰啲個別律師，冇專業嘅水準，係廢柴，個律師牌都唔知點樣得嚟，係買嚟嘅！」再次引發網民熱話。

童學園
鋼琴尖子｜童星何珀廉為比賽爭冠奮鬥7年　成就鋼琴演戲雙才子：唔放棄就會贏

香港要成為執業律師殊不容易，可能大家會有疑問，為何律師上庭時要戴假髮？原來律師的假髮與他們的專業也有掛鉤。香港的執業律師主要分為俗稱「大狀」大律師（Barrister）以及事務律師（Solicitor）兩種，擁有10年以上年資的大律師更可以申請成為資深大律師，處理較為複雜的案件。

律師資格｜翁靜晶被何太質疑「律師牌買返嚟」 拆解本港律師及大律師育成之路

資深媒體人馮兆寧曾在經濟日報上撰文，講解律師戴假髮的歷史起源。英國法官為何戴假髮主要有兩大說法，第一種說法是17世紀歐洲城市髒亂，人們相信洗澡不利身體健康，但頭髮不洗容易有頭蝨，搔癢難耐下不得不剃掉秀髮，一頂假髮就能解決美觀問題。

第二種說法是當時愈來愈多人染上梅毒，由於抗生素當年仍未盛行，感染者飽受皮疹、潰瘍和脫髮等之苦。為了遮醜，假髮在法國上流圈也逐漸蔚為風潮。

點擊圖片放大
+4
+3

律師假髮丨長假髮vs短假髮

律師假髮有長短之分，法庭用假髮主要分三種，兩款短假髮，一款長假髮。短髮一般是在審理民事案件時佩戴；長髮則是審理刑事案件及禮儀活動中出現。事務律師處理法律事務時，在法庭上毋須戴假髮。

律師假髮丨假髮的材質

傳統的律師假髮是以馬尾毛製成，由於全人手製作，價錢較高昂。長假髮最貴，大概2萬元一個。由於假髮以馬毛製造，容易吸收濕氣及汗，故會隨時間變得越殘舊。不過，大律師一般不會清洗該假髮，任由其變黃，故可稱假髮愈舊愈黃代表資歷愈深。

17世紀歐洲社會，社會菁英戴的假髮是由馬尾毛造的，一般百姓只能用山羊、甚至死人頭髮來代替，戴了假髮也並不衞生。英國法庭上出現戴着白馬鬃或馬尾毛假髮的法官和律師，到了18世紀，假髮與時俱進，有長短之分，短髮一般是在審理民事案件時佩戴；長髮則是審理刑事案件及禮儀活動中出現。

律師假髮丨假髮愈黃愈值錢？

由於假髮不能大批生產，靠熟練工匠人手造，一頂假髮要經過編織、染色等系列工序，精緻的要賣到千多英鎊，最便宜也要幾百才有交易。據說在英國的古董店又老又黃的假髮，乃尊貴象徵，有價有市。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】

法官 馮兆寧 律師 東張西望 翁靜晶 歐洲

最高瀏覽

東張西望何伯丨剖析新何太「一晚五次論」背後原因　翁靜晶暗示：就係有人好識得法律嘅
東張西望何伯丨剖析新何太「一晚五次論」背後原因　翁靜晶暗示：就係有人好識得法律嘅
東張西望何伯丨翁靜晶發律師信　新何太繼續戰鬥格：你敢不敢見我
東張西望何伯丨翁靜晶發律師信　新何太繼續戰鬥格：你敢不敢見我
律師資格｜翁靜晶被何太質疑「律師牌買返嚟」 拆解本港律師及大律師育成之路
律師資格｜翁靜晶被何太質疑「律師牌買返嚟」 拆解本港律師及大律師育成之路
新冠肺炎︱確診新冠可干擾免疫系統　「不死癌症」患者急增3倍
新冠肺炎︱確診新冠可干擾免疫系統　「不死癌症」患者急增3倍
東張西望何伯丨新何太不點名質疑「買律師牌」　翁靜晶直斥只以錢看：有啲人係最驚窮
東張西望何伯丨新何太不點名質疑「買律師牌」　翁靜晶直斥只以錢看：有啲人係最驚窮