律師假髮丨律師假髮最初起源於貴族遮醜？ 假髮愈黃代表資歷愈深

▲ 律師的假髮愈黃代表資歷愈深。

【東張西望何伯/何伯何太/新何太/何生何太/翁靜晶/律師】翁靜晶日前在YouTube直播以「翁靜晶同你傾下城中熱話背後嘅法律問題」為題，站在法律的角度分析《東張西望》播出的何伯何太事件，結果被何太不點名質疑專業資格，揚言「我指嗰啲個別律師，冇專業嘅水準，係廢柴，個律師牌都唔知點樣得嚟，係買嚟嘅！」再次引發網民熱話。

香港要成為執業律師殊不容易，可能大家會有疑問，為何律師上庭時要戴假髮？原來律師的假髮與他們的專業也有掛鉤。香港的執業律師主要分為俗稱「大狀」大律師（Barrister）以及事務律師（Solicitor）兩種，擁有10年以上年資的大律師更可以申請成為資深大律師，處理較為複雜的案件。

律師資格｜翁靜晶被何太質疑「律師牌買返嚟」 拆解本港律師及大律師育成之路

資深媒體人馮兆寧曾在經濟日報上撰文，講解律師戴假髮的歷史起源。英國法官為何戴假髮主要有兩大說法，第一種說法是17世紀歐洲城市髒亂，人們相信洗澡不利身體健康，但頭髮不洗容易有頭蝨，搔癢難耐下不得不剃掉秀髮，一頂假髮就能解決美觀問題。

第二種說法是當時愈來愈多人染上梅毒，由於抗生素當年仍未盛行，感染者飽受皮疹、潰瘍和脫髮等之苦。為了遮醜，假髮在法國上流圈也逐漸蔚為風潮。

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律師假髮丨長假髮vs短假髮

律師假髮有長短之分，法庭用假髮主要分三種，兩款短假髮，一款長假髮。短髮一般是在審理民事案件時佩戴；長髮則是審理刑事案件及禮儀活動中出現。事務律師處理法律事務時，在法庭上毋須戴假髮。

律師假髮丨假髮的材質

傳統的律師假髮是以馬尾毛製成，由於全人手製作，價錢較高昂。長假髮最貴，大概2萬元一個。由於假髮以馬毛製造，容易吸收濕氣及汗，故會隨時間變得越殘舊。不過，大律師一般不會清洗該假髮，任由其變黃，故可稱假髮愈舊愈黃代表資歷愈深。

17世紀歐洲社會，社會菁英戴的假髮是由馬尾毛造的，一般百姓只能用山羊、甚至死人頭髮來代替，戴了假髮也並不衞生。英國法庭上出現戴着白馬鬃或馬尾毛假髮的法官和律師，到了18世紀，假髮與時俱進，有長短之分，短髮一般是在審理民事案件時佩戴；長髮則是審理刑事案件及禮儀活動中出現。

律師假髮丨假髮愈黃愈值錢？

由於假髮不能大批生產，靠熟練工匠人手造，一頂假髮要經過編織、染色等系列工序，精緻的要賣到千多英鎊，最便宜也要幾百才有交易。據說在英國的古董店又老又黃的假髮，乃尊貴象徵，有價有市。

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