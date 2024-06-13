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可愛甜點｜$12包MUJI小熊餅乾隱藏食法　可製成兩款Cute爆小甜點

休閒消費

撰文： 李惠儀

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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見到都想食呀！

女生對於甜品的抵抗力非常低，常常吃完正餐後，都有另一個胃口吃甜品，大家有沒有想過在家中也可以動手製作超簡易，而且賣相非常可愛的小甜點？

無印良品有不少零食選擇，其中一款價值只需12港元的小熊形狀餅乾，選用日本小麥和甜菜糖烘焗成原味及可可味的餅乾，有淺啡色和深啡色，一包就可以製作出兩款甜點，包括酥皮朱古力小熊與棉花糖小熊，令普通的小熊餅乾變得既好看又好吃！

MUJI小熊餅乾可製出兩款簡易甜品。

酥皮朱古力小熊做法：

食材：

小熊餅乾、冷凍酥皮、朱古力、蛋黃 

步驟：

1.將解凍後的酥皮切成合適的寬度。
2.將長方形狀朱古力和小熊餅乾放在一塊酥皮上，製造出小熊躺在枕頭的可愛模樣。
3.將酥皮對折並蓋住餅乾，但不要蓋住小熊的頭部，再用叉子輕壓餅皮邊緣固定，造成小熊蓋棉被的樣子。
4.最後將製成品放在烘焙紙與烤盤上，並在表面掃上蛋汁。
5.放入烤箱，以170℃烤15分鐘即完成。

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棉花糖小熊曲奇做法：

食材：

小熊餅乾、棉花糖（可使用不同口味）

步驟：

1.將與小熊餅乾差不多Size的棉花糖放在烘焙紙上，
2.將棉花糖放入烤箱以130℃烘烤10分鐘。
3.取出棉花糖，把小熊餅乾輕輕壓在上方。
4.再把棉花糖小熊餅乾放進烤箱以120℃烘烤約30分鐘。
5.待冷卻後即可食用。

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