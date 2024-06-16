四大天王｜郭富城與妻女出海享受假期　天王嫂方媛身材好不似兩女之母

▲ 郭富城一家四口早前趁端午節出海玩，享受家庭樂！

郭富城（城城）將於8月舉行《郭富城ICONIC世界巡迴演唱會2024 香港站》，相隔8年再踏紅館開騷的他當然做好準備，但也不忘與妻女享受家庭樂，為自己好好充電！

郭富城太太方媛在社交平台分享一家四口趁端午節出海玩的相，方媛的纖瘦身型就成了亮點！

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方媛不似兩女之母

方媛在社交平台分享端午節全家出海玩的相片，城城、方媛與兩名女兒戴著太陽眼鏡自拍，城城更舉起V字手勢，似乎心情不錯。

方媛也有分享一些其母親操刀為她拍的照，現年36歲的她未有性感上陣，只是露出白滑美腰、展現纖幼腰線，保養得宜的她真的不像是兩女之母！

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兩女盡得好遺傳

城城兩位女兒得到優良遺傳，近6歲的大囡Chantelle明顯擁有瓜子臉，與媽媽比較相似。至於4歲細囡Charlotte過往就被網民指她比較像爸爸，皆因她曾在一家合照時表現靦腆！

Chantelle、Charlotte與媽媽方媛同樣有非常白皙的皮膚，而兩姊妹看上來也愈來愈相似，難怪被網民指二人像雙胞胎。

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