  • 29°C
香港時間 : 2024612日 (三) 18:39
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

膀胱癌︱中大醫學院：膀胱腫瘤新切除手術減4成復發風險　研究顯示不同醫院均有能力採用

社會

撰文： 陳展棋

發布時間： 29 分鐘前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

中大醫學院發現，新膀胱癌腫瘤手術有助減少復發機會。(中大圖片)

中大醫學院進行了一項隨機臨床研究，於公立醫院350名膀胱癌病人，一比一分別進行傳統及新腫瘤切除術。中心發現，新腫瘤切除術較接受傳統手術復發風險低4成，可作為三厘米或以下腫瘤的一線手術治療。研究結果已於國際權威期刊《歐洲泌尿外科》發表。

中大表示，傳統手術「經尿道膀胱腫瘤切除術」（TURBT），需利用膀胱內視鏡經尿道進入膀胱，再將膀胱內壁的腫瘤和附近組織「切片式」切割，然而殘留的癌細胞有機會在膀胱內浮游，重新在膀胱壁植入生長，引致癌症復發。切割後的腫瘤組織也過於零碎，難以評估腫瘤切緣，能否完全切除腫瘤取決於外科醫生的經驗。

不過「經尿道膀胱腫瘤整塊切除術」（ERBT）新技術，能夠將膀胱腫瘤整塊切除，毋須將腫瘤切割，減低癌組織重新植入膀胱壁生長的風險，並能通過顯微鏡細胞檢查對腫瘤切緣進行更精確的組織學評估。以往的文獻顯示，經ERBT將腫瘤完整切割的比率達到94%至99%。

中大醫學院早前安排全港13間醫院共350名膀胱癌病人，以一比一的比例被隨機安排接受ERBT或TURBT。他們的腫瘤大小均為三厘米或以下。經統計學分析，ERBT組手術後一年的癌症復發率為29%，顯著低於TURBT組的38%。此外，接受TURBT的病人中有2.6%一年後病情惡化，由非肌肉入侵性膀胱癌變成肌肉入侵性膀胱癌，但ERBT組則沒有任何病人惡化。

中大醫學院外科學系何子樑泌尿科教授吳志輝表示，是次研究的重點之一是有多間醫院參與其中，反映不同醫院或醫療中心的醫療人員均有能力進行ERBT。透過適當的手術訓練及教育，相信ERBT可以被廣泛應用，並將這次研究結果轉化為對膀胱癌病人更有臨床效益的治療。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

 

 

 

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

東張西望何伯丨剖析新何太「一晚五次論」背後原因　翁靜晶暗示：就係有人好識得法律嘅
東張西望何伯丨剖析新何太「一晚五次論」背後原因　翁靜晶暗示：就係有人好識得法律嘅
東張西望何伯丨翁靜晶發律師信　新何太繼續戰鬥格：你敢不敢見我
東張西望何伯丨翁靜晶發律師信　新何太繼續戰鬥格：你敢不敢見我
律師資格｜翁靜晶被何太質疑「律師牌買返嚟」 拆解本港律師及大律師育成之路
律師資格｜翁靜晶被何太質疑「律師牌買返嚟」 拆解本港律師及大律師育成之路
新冠肺炎︱確診新冠可干擾免疫系統　「不死癌症」患者急增3倍
新冠肺炎︱確診新冠可干擾免疫系統　「不死癌症」患者急增3倍
東張西望何伯丨新何太不點名質疑「買律師牌」　翁靜晶直斥只以錢看：有啲人係最驚窮
東張西望何伯丨新何太不點名質疑「買律師牌」　翁靜晶直斥只以錢看：有啲人係最驚窮