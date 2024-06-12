膀胱癌︱中大醫學院：膀胱腫瘤新切除手術減4成復發風險　研究顯示不同醫院均有能力採用

▲ 中大醫學院發現，新膀胱癌腫瘤手術有助減少復發機會。(中大圖片)

中大醫學院進行了一項隨機臨床研究，於公立醫院350名膀胱癌病人，一比一分別進行傳統及新腫瘤切除術。中心發現，新腫瘤切除術較接受傳統手術復發風險低4成，可作為三厘米或以下腫瘤的一線手術治療。研究結果已於國際權威期刊《歐洲泌尿外科》發表。

中大表示，傳統手術「經尿道膀胱腫瘤切除術」（TURBT），需利用膀胱內視鏡經尿道進入膀胱，再將膀胱內壁的腫瘤和附近組織「切片式」切割，然而殘留的癌細胞有機會在膀胱內浮游，重新在膀胱壁植入生長，引致癌症復發。切割後的腫瘤組織也過於零碎，難以評估腫瘤切緣，能否完全切除腫瘤取決於外科醫生的經驗。

不過「經尿道膀胱腫瘤整塊切除術」（ERBT）新技術，能夠將膀胱腫瘤整塊切除，毋須將腫瘤切割，減低癌組織重新植入膀胱壁生長的風險，並能通過顯微鏡細胞檢查對腫瘤切緣進行更精確的組織學評估。以往的文獻顯示，經ERBT將腫瘤完整切割的比率達到94%至99%。

中大醫學院早前安排全港13間醫院共350名膀胱癌病人，以一比一的比例被隨機安排接受ERBT或TURBT。他們的腫瘤大小均為三厘米或以下。經統計學分析，ERBT組手術後一年的癌症復發率為29%，顯著低於TURBT組的38%。此外，接受TURBT的病人中有2.6%一年後病情惡化，由非肌肉入侵性膀胱癌變成肌肉入侵性膀胱癌，但ERBT組則沒有任何病人惡化。

中大醫學院外科學系何子樑泌尿科教授吳志輝表示，是次研究的重點之一是有多間醫院參與其中，反映不同醫院或醫療中心的醫療人員均有能力進行ERBT。透過適當的手術訓練及教育，相信ERBT可以被廣泛應用，並將這次研究結果轉化為對膀胱癌病人更有臨床效益的治療。

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