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大學排名｜科大首躋身THE影響力排名前百　本港3間大學列全球百大

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發布時間： 20 分鐘前

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排名最高的科技大學首次於THE世界大學影響力排名上榜、列第36位，稱冠香港及內地大學。（資料圖片）

本年泰晤士高等教育（Times Higher Education，THE）世界大學影響力排名今（12日）出爐，本港5間上榜大學有3間躋身全球百大，較去年多2間，排名最高的科技大學則首次上榜、列第36位，稱冠香港及內地大學。

THE大學影響力排名以大學在實現聯合國17個可持續發展目標（SDG）的表現為衡量準則，分別透過研究、管理、外展活動和教學4個範疇進行評估；本年排名共涵蓋全球125個國家及地區的2,152間大學。

今屆本港5間大學上榜，比去年多2間。科大排名最高、列第36位，整體評分達93分，其中在「工業、創新及基礎建設（SDG 9）」範疇獲99.6分、列全球第19，並於「可持續城市和社區（SDG 11）」中獲90.1分、排全球第11位。其次中文大學由第83位升至44位，急升39名；理工大學亦是首次上榜、列第77位；浸會大學由去年第201至300位，升至第101至200位；嶺南大學則由去年第101至200位，跌至201至300位。

科大副校長（大學拓展）汪揚指，排名印證科大改善人類生活環境所作貢獻，並稱大學為孕育創新科技基地，應擔任領導推動協作，促進全球智慧及可持續發展。

理大在「優質教育（SDG 4）」範疇排名列全球第4，校方指，排名肯定大學推動可持續發展成果。校長滕錦光續稱，盼以具影響力的科研與創新回應社會需求，繼續追求卓越教育、科研、創新創業，為可持續發展目標貢獻。

另外，全球三甲排名與去年相若，繼續由澳洲西悉尼大學奪冠，其次去年屈居亞軍的英國曼徹斯特大學與澳洲塔斯曼尼亞大學並列第2，丹麥奧爾堡大學則由第9名急升至第3名。前十中，澳洲大學佔4間、加拿大及英國分別佔2間。

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