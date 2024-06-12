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中風危機｜鄭秀文經理人郭啟華無預警突中風入ICU　醫生教4招判斷中風先兆

醫生診症室

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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鄭秀文經理人郭啟華無預警突中風入ICU，醫生教4招判斷中風先兆。

【郭啓華／鄭秀文／經理人／中風】現年58歲的郭啟華（Wallace）自2000年開始擔任鄭秀文（Sammi）的經理人，上個月無預警突然中風送入ICU，所有工作全部煞停，情況令人擔心。

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郭啟華於1988年加入商業電台，先後當DJ、助理節目總監及創作總監。他與鄭秀文24年來合作無間，鄭秀文所有大小工作都有郭啓華陪伴左右。上月一個晚上，郭啓華突感不適，隨後送院發現中風，更一度被送入ICU。

在入院初期，郭啓華的狀態不太樂觀，讓鄭秀文非常擔心，她一邊備戰演唱會，一邊每個星期都會抽空前往醫院幾次探望郭啓華。現時郭啓華仍住院治療中，病情開始有好轉。初期他還婉拒友人探病，近日已經有不少圈中人前往探望。

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腦中風4大症狀

本港腦神經科盧文偉醫生曾接受訪問，指出腦中風大致可分為兩種，分別是「出血性中風」和「缺血性中風」：前者俗稱為「腦出血」或「爆血管」，成因包括腦血管天生較脆弱、腦血管畸形，或高血壓令血管爆裂，不同年齡層均有機會患上「出血性中風」；而後者的高危因素則為三高、長期吸煙或酗酒，這些因素都會增加血栓形成的機會，令腦部血管被堵塞，從而患上「缺血性中風」。

盧醫生又提醒，出現以下任何一點都可能是「腦中風」警號：

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臨床上，中風急救有3小時的「黃金時間」，越早救治，才有可能降低死亡率和致殘率，所以早期識別尤為重要，需在5分鐘內準確辨別，記住「中風120」口訣，關鍵時刻能救命：

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