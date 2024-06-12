兒童肥胖｜9歲男童頸部發黑揭患中度脂肪肝　國際新指引：暫無補充品能改善脂肪肝

▲ 兒童患有脂肪肝的情況越來越普遍。

【兒童健康/兒童脂肪肝】脂肪肝是肝臟健康殺手，除了成人之外，其實「兒童脂肪肝」也不容忽視！台灣1名13歲男童由於乳房過度發育，父母以為是性早熟帶他去醫院檢查，結果檢查後才返現是肝功能異常，證實男童患有輕度脂肪肝、肝纖維化等因素。台灣的醫生表示，兒童脂肪肝的現象愈來愈普遍，呼籲家長要留意子女的肥胖情況。

脂肪肝｜兒童脂肪肝

很多人以為患上脂肪肝是成年人的專利，其實兒童脂肪肝愈來愈普遍。台灣去年有個針對1,246名6至18歲居住於新北市與台北市的肥胖兒童，高達47.4%男性與31.2%女性患有脂肪肝，這和現代兒童生活型態息息相關，包括「常吃零食飲料、長時間滑3C產品和缺乏運動」。

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美國肝臟基金會資料指，非酒精性脂肪肝病（NAFLD），現在稱為代謝功能障礙相關的脂肪肝病（MASLD），是兒童和青少年中最常見的慢性肝病。當肝細胞中形成過多脂肪時，就會發生MASLD。

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脂肪肝｜MASLD 如何治療？

MASLD的常見症狀可能包括：腹部（腹部區域）不適或疼痛、疲勞（感覺很累）、易怒、頭痛、專注力難以集中、抑鬱和焦慮、關節附近和頸後/上背部皮膚顏色變化。

台灣成大醫院斗共分院去年分享一個案例，當地一名9歲的小三男童，在學校體檢時發現頸部有明顯「黑色棘皮症」，體重也超出標準，於是被轉介到兒童內分泌科進行評估，最後發現有中度脂肪肝。

如果發展為肝硬化，則可能會出現以下症狀：黃疸（皮膚發黃和眼睛發白）、皮膚瘙癢、下腹部腫脹、容易瘀傷及黑尿。

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脂肪肝｜MASLD 如何治療？

目前還沒有批准的藥物可以治療MASLD，但兒童可以透過減肥、健康飲食、減少進食垃圾食物和定期運動來減少肝臟中的脂肪量。

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脂肪肝｜最新脂肪肝國際指引

歐洲肝臟研究學會（EASL）聯同歐洲糖尿病研究協會（EASD）及歐洲肥胖症研究學會（EASO）今年6月7日發表最新的脂肪肝指引，這是自2016年以來的重大更新，總結了8年間醫學界研究脂肪肝的成果。

新鮮出爐的脂肪肝指引表示，目前沒有任何一種營養補充品證實能幫助改善脂肪肝且不含副作用，所以不建議患者自行服用補充品。例如維他命E，雖然有一些研究顯示它可以改善脂肪肝導致的肝炎，但缺乏大型實驗的證據，加上服用過量可能會增加中風風險。

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