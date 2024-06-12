陳嘉桓頒獎賀母親勁開心　親自嘗試髮片讚夠真

▲ 陳嘉桓親自頒獎給媽媽陳瑰霖Ronniez。

藝人陳嘉桓（Rose）與早前親臨香港的韓國分校KBeauty Institute 院長金善姫（Jessica Kim）齊以頒獎嘉賓身份，為「2024 年香港K Beauty Institute 卓越成就頒授典禮」，頒發成績卓越及事業成就大奬給一眾得

獎學員，當中Rose媽咪陳瑰霖（Ronnie）也是獲獎學員之一。

曾學習紋繡技術

原來Rose曾跟契媽，即是K Beauty校長Janey Chau學習紋繡技術，但她說：「自己實在對紋繡沒太大興趣，於是轉去學皮紋。媽咪以前做化妝，雖然她再婚後一切以家庭為重，但隨著弟弟逐漸長大，媽咪終於可以抽空找回自己的興趣，她見契媽創立的永久化妝這門事業做得有聲有色，現在多學一門手藝，以備日後有機會可大展所長。」

頒獎禮當日，大會還請來現時韓國最頂尖活髮及生髮品牌「Murikal」的團隊，來港作現場示範。

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Rose自薦擔任Model

當日Murikal 品牌特許經營店院長李容美小姐與大家分享現時最新的家用及專業活髮療程，Rose與契媽Janey更自薦擔任Model，即場展示駁上無痕增髮貼片，以「夾上」的方式將髮片黏貼於真髮上，輕鬆接髮。

Rose即場體驗後十分滿意，大讚髮片非常方便又漂亮，不用染髮，她指曾試過在內地網購，質料各樣都不能接受，今次她試的髮片則超輕，跟真髮很相近，做出非常好的效果。

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