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DSE｜恒大傳播學院逆市轉型首推藝術文化傳播學士課程　培育人才推廣盛事

社會

撰文： 馮琪雅

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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校方察覺到近年學生報讀傳統新聞系意欲降低。（資料圖片）

因應近年學生報讀傳統新聞系意欲降低，私立恒生大學傳播學院近年在逆市下逐漸轉型，加強培育傳播人才；同時為配合國家「十四五規劃」提到支持香港發展為「中外文化藝術交流中心」，恒大將於9月推出「藝術及文化傳播（榮譽）文學士」課程，首年擬設35個學額。恒大傳播學院院長曹虹表示，此屬全港首個結合傳播及藝術文化的課程，料有助培育人才推廣文化藝術盛事，形容業界相當缺人，畢業生料不愁出路。

恒大傳播學院原先設有2個學士課程，包括主打培育商業新聞或傳訊人才的「新聞及傳播」，以及「融合媒體及傳播科技」課程。恒大去年預告籌備開辦藝術及文化傳播學士課程，曹虹今日（12日）表示，經過兩年籌備，新課程已通過香港學術及職業資歷評審局評審，並獲行會批准，將於9月開課，首屆1年級入學擬設35個學額，目前已接獲近200人申請；至於現存2個學士課程學額維持不變。

新課程為期4年，本地生扣減政府資助後每年學費55,410元。學生必須接受傳播知識和技能訓練，並培養對文化藝術的鑑賞能力。核心科目涉及流行文化、藝術與音樂等，另可選修中國與國際藝術文化，以及文化旅遊傳播等。學院預計畢業生將來可從事傳播業、商界、藝術及文化界，包括到西九文化區、政府文化部門、策展單位及藝術畫廊等就業。至於

副院長趙應春提到，學院早於4、5年前轉型發展傳播路線，「香港經過大型社會運動後，感覺到年輕同學讀傳統新聞意欲比以往低咗」，收生面試表達對傳播公關較感興趣的學生比例提高，他說：

（同學）可能會諗（公關）發展空間大啲，做新聞會擔心新聞機構又少咗，聽講人工又唔係好高，一個人做幾個人嘢，咁不如喺傳播界發展。

趙另指，2021年國家「十四五規劃」提出支持本港發展中外文化藝術交流中心，本港更加需要在文化藝術領域「說好香港故事」的人才，形容新課程推出正好配合本港「大環境」、「大政策」。

恒大傳播學院院長曹虹（中）、副院長趙應春（左）及藝術及文化傳播（榮譽）文學士課程主任吳靜今（12日）向傳媒分享學院發展。（馮琪雅攝）

此外，港府正力推「盛事經濟」，年初球王美斯訪港賽事卻釀成公關災難。曹虹指，本港正正缺乏具備文化藝術相關專業技能和知識的公關，往往只能「摸著石頭過河」，而新課程結合傳播及藝術文化，並包涵商業及傳播科技元素，料有助培育相關人才。學院亦請來3名業內人士，包括西九文化區管理局對外事務總監吳璟儁、香港故宮文化博物館館長吳志華，以及南豐紗廠市場總監梁婉玲，拍片分享業界渴求傳播人才。

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記者：馮琪雅

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