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星二代︱李漫芬培養6歲女做飛魚泳賽奪3項亞軍　升小失落心儀校等叩門

育兒資訊

撰文： 陳麗薇

發布時間： 1 小時前

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李漫芬女兒在泳賽奪得3個亞軍，媽媽會繼續培養她做小飛魚。

藝人李漫芬(Fanny)與游水教練丈夫育有一名6歲女兒談在心，女兒遺傳了爸爸的運動天份，是一個好動寶寶。兩夫婦就見及此就培養囡囡做小飛魚，爸爸成為阿女的私人教練，日前在心就參加了游泳比賽，更喜獲佳績及破了自己的紀錄，Fanny即大讚女兒「為您自豪」，而今年9月在心將會升小，惟派位成績未合心水，所以Fanny已為女兒「叩門」其他小學。

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鋼琴尖子｜童星何珀廉為比賽爭冠奮鬥7年　成就鋼琴演戲雙才子：唔放棄就會贏

Fanny日前在社交網報喜，指在心在參加她人生第一個游泳比賽，事前好好教育了她，盡力游就可以了不要怕，不要擔心，不要想多，像平時跟daddy游一樣就可以了，畢竟是公開比賽，人家都有實力。

談在心在泳賽中勇奪3個亞軍！（李漫芬fb）

但在心上場後愈戰愈勇，報了3項比賽，包括拿板踢腳、蛙式及自由式，均游出了好成績，勇奪3個亞軍，更打破了自己的紀錄。

Fanny大讚女兒勇敢，

就是欣賞她自信、勇敢、勇於面對挑戰、不怕辛苦。她就是用自己的方法鼓勵自己繼續狀態，媽媽為您自豪。

Fanny接受TOPick記者訪問，她表示賽後一家人去了吃薯條漢堡包慶祝，會繼續讓女兒參加多些比賽，吸收經驗見多一點世面。對於今年9月女兒升小，Fanny透露「大抽獎」派位未如理想，現在已經向心儀學校叩門，問到緊不緊張？她說：「心情輕鬆、隨緣、沒有壓力。」

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