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綠葉王丨黃一山長子「腦白質發育不健全」要坐輪椅　細龜感慨兒子不能經歷一般人人生

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 21 分鐘前

最後更新： 18 分鐘前

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「細龜」黃一山長子患「腦白質發育不健全」。

現年59歲的「細龜」黃一山約在廿年前已主力在內地發展，近年不時拍短片當KOL。他於1993年結識任職深圳電視台的瀋陽籍杜婷婷，二人在1995年結婚，同年12月中旬誕下長子黃頌衡，2000年底再誕次子黃頌匡，全家現時居於內地。

在今年9月便60的細龜近日被發現一家四口回港探親，因為現年28歲的長子在8歲時被診斷患上先天罕見病「腦白質發育不健全」，因此坐輪椅，由細佬黃頌匡負責推哥哥。

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長子患罕見病  次子名牌大學畢業

在2011年，黃一山夫婦接受TVB節目《心有靈犀》訪問時，憶述發現長子患罕見病的經過。他指，展子讀小學時開始發現其記憶力差、手震及走路失平衡，8歲時證實患上先天罕見病「腦白質發育不健全」症。

患者會身體機能衰退，不良於行，將來甚至有機會失明。細龜稱兒子連拿起水杯都有困難，因腦部未能傳遞訊息給雙手去拿取。黃一山感慨稱，長子不能經歷拍拖、生育等一般人的人生，夫婦會盡力照顧兒子。

至於現年23歲的次子黃頌匡於英國倫敦大學學院（UCL）畢業，黃一山在2022年於微博公布喜訊：「3年苦讀，小兒子終於在倫敦大學學院畢業（世界大學排名第八），並且考獲二等A榮譽學士學位〈差一點就一等榮譽了），本月中便學成歸來，終於一家團聚了。」黃頌匡現在申請在內地大學攻讀碩士。

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家庭負擔重  不停接工作

作為家庭經濟支柱的黃一山成曾透露，兩名兒子的學費加醫藥費，每年花費逾千萬元。而他積極拍電視劇、網絡電影，經營自己平台短視頻，更不斷登台，可是有不少人批評他不理製作質素濫拍、濫接騷。

而自己製作的短片也被指質素普通，甚至不時靠無限loop地消費周星馳增流量，一直被網民取笑；去年曾到家駒墓前拜祭，並稱自己與家駒是同鄉，由此被網民大罵夾硬拉關係等，不過其實背後也有不能不如此的原因。

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