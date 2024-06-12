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家族榮耀之繼承者劇透丨第23集劇情預告　智斌將手上股權抵押給皓兒套現

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

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《家族榮耀之繼承者》

佘詩曼、林峯、羅子溢、羅嘉良、許紹雄、梁靖琪、余安安、張鳳妮、陳瀅、陳靜主演TVB劇《家族榮耀之繼承者》，第23集劇情講到高浚意外發現視頻的背景裡，智斌正在遊艇上燒東西。

家族榮耀之繼承者丨第24集 （13/6）

智斌與曉靈展開新生活；智斌將手上10%股權抵押給皓兒，套現80億。

趙母聽皓兒說沒打算結婚中風暈倒，趙母經搶救後責怪RIO說謊，皓兒幫忙圓謊。

麗琪成功取得綺婷信任，將她單獨引到遊艇上，想燒炭和綺婷同歸於盡。

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家族榮耀之繼承者 電視劇 TVB

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