家族榮耀之繼承者劇透丨第23集劇情預告 智斌將手上股權抵押給皓兒套現 娛樂 撰文： TOPick柴犬出動 發布時間： 2 小時前 分享： 分享： 熱門 歐國盃攻略 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy ▲ 《家族榮耀之繼承者》 佘詩曼、林峯、羅子溢、羅嘉良、許紹雄、梁靖琪、余安安、張鳳妮、陳瀅、陳靜主演TVB劇《家族榮耀之繼承者》，第23集劇情講到高浚意外發現視頻的背景裡，智斌正在遊艇上燒東西。家族榮耀之繼承者丨第24集 （13/6）智斌與曉靈展開新生活；智斌將手上10%股權抵押給皓兒，套現80億。趙母聽皓兒說沒打算結婚中風暈倒，趙母經搶救後責怪RIO說謊，皓兒幫忙圓謊。麗琪成功取得綺婷信任，將她單獨引到遊艇上，想燒炭和綺婷同歸於盡。 相關文章 家族榮耀之繼承者丨許紹雄聽阿囡勸告戒煙 獲封「暖爸天花版」：女兒出嫁前我盡力寵愛 00:02 2024/06/11 家族榮耀之繼承者丨許紹雄聽阿囡勸告戒煙 獲封「暖爸天花版」：女兒出嫁前我盡力寵愛 家族榮耀之繼承者丨梁靖琪自認在觀眾心中不討好 感觸入行20年演技終獲認同：很大的鼓勵 21:00 2024/06/06 家族榮耀之繼承者丨梁靖琪自認在觀眾心中不討好 感觸入行20年演技終獲認同：很大的鼓勵 家族榮耀之繼承者︱王敏奕委屈落淚令人痛心 「大台家嫂」激罕派福利慰粉絲【多圖】 17:41 2024/06/12 家族榮耀之繼承者︱王敏奕委屈落淚令人痛心 「大台家嫂」激罕派福利慰粉絲【多圖】 你可能感興趣 家族榮耀之繼承者丨許紹雄聽阿囡勸告戒煙 獲封「暖爸天花版」：女兒出嫁前我盡力寵愛 00:02 2024/06/11 家族榮耀之繼承者丨許紹雄聽阿囡勸告戒煙 獲封「暖爸天花版」：女兒出嫁前我盡力寵愛 家族榮耀之繼承者丨梁靖琪自認在觀眾心中不討好 感觸入行20年演技終獲認同：很大的鼓勵 21:00 2024/06/06 家族榮耀之繼承者丨梁靖琪自認在觀眾心中不討好 感觸入行20年演技終獲認同：很大的鼓勵 家族榮耀之繼承者︱王敏奕委屈落淚令人痛心 「大台家嫂」激罕派福利慰粉絲【多圖】 17:41 2024/06/12 家族榮耀之繼承者︱王敏奕委屈落淚令人痛心 「大台家嫂」激罕派福利慰粉絲【多圖】 家族榮耀之繼承者 電視劇 TVB