AGA《ONEDERFUL LIVE 2023》Live 3 CD面世　江海迦：很榮幸可在紅館表演

▲ AGA江海迦演唱會《ONEDERFUL LIVE 2023》

AGA江海迦《ONEDERFUL LIVE 2023》Live 3 CD今日（12日）面世，現場專輯收錄超過30首極具代表性唱作作品，聲音記錄演唱會各個精彩片段，更特別收錄與陳奕迅合唱《Special One》，與側田合唱《命硬》及與廿四味合唱《Do Or Die》，極具收藏價值。

《ONEDERFUL LIVE 2023》Live 3 CD記錄了AGA自己首次紅館個唱，看到這實體碟她非常感動：「能夠在紅館這個地方開演唱會，作為《ONDERFUL LIVE》tour的起點非常開心，很榮幸可以在紅館表演。非常感謝歌迷們的支持，令這件事誕生！」

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▲ AGA江海迦《ONEDERFUL LIVE 2023》

將演出帶到更遠

AGA表示，自己更有動力將演出帶到更遠的地方，說：「今次可以用一個實體形式記錄這個演出，非常感動！令自己更有動力將《ONDERFUL LIVE》帶到更多更遠的地方，帶給更多聽眾朋友。」

同時，她亦感激團隊幫忙構思每一首歌的呈現，構思不同細節，亦希望聽眾朋友可以感受到當中的心思。

此外，透露自己在創作新歌的AGA說：「有了這次30多首作品的呈現，現時自己正在努力創作新專輯，希望將來有更多的歌可以選擇，再帶一個新的演唱會送給大家。」

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