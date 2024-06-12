  • 29°C
香港時間 : 2024612日 (三) 20:52
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

AGA《ONEDERFUL LIVE 2023》Live 3 CD面世　江海迦：很榮幸可在紅館表演

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 51 分鐘前

最後更新： 51 分鐘前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

AGA江海迦演唱會《ONEDERFUL LIVE 2023》

AGA江海迦《ONEDERFUL LIVE 2023》Live 3 CD今日（12日）面世，現場專輯收錄超過30首極具代表性唱作作品，聲音記錄演唱會各個精彩片段，更特別收錄與陳奕迅合唱《Special One》，與側田合唱《命硬》及與廿四味合唱《Do Or Die》，極具收藏價值。

《ONEDERFUL LIVE 2023》Live 3 CD記錄了AGA自己首次紅館個唱，看到這實體碟她非常感動：「能夠在紅館這個地方開演唱會，作為《ONDERFUL LIVE》tour的起點非常開心，很榮幸可以在紅館表演。非常感謝歌迷們的支持，令這件事誕生！」

江海迦重申與「的士邦」只訂婚　AGA不介意未婚夫曾與多位女藝人傳緋聞

AGA江海迦《ONEDERFUL LIVE 2023》

將演出帶到更遠

AGA表示，自己更有動力將演出帶到更遠的地方，說：「今次可以用一個實體形式記錄這個演出，非常感動！令自己更有動力將《ONDERFUL LIVE》帶到更多更遠的地方，帶給更多聽眾朋友。」

同時，她亦感激團隊幫忙構思每一首歌的呈現，構思不同細節，亦希望聽眾朋友可以感受到當中的心思。

此外，透露自己在創作新歌的AGA說：「有了這次30多首作品的呈現，現時自己正在努力創作新專輯，希望將來有更多的歌可以選擇，再帶一個新的演唱會送給大家。」

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

菊梓喬轉會後首支新歌《萬年》面世　Hana專心創作：做自己喜歡的音樂
16:50 2024/05/31
菊梓喬轉會後首支新歌《萬年》面世　Hana專心創作：做自己喜歡的音樂
COLLAR成員丨Ivy So台灣學潛水大方派福利　潛水教練與Day緋聞男友Nathan撞樣【多圖】
18:04 2024/04/16
COLLAR成員丨Ivy So台灣學潛水大方派福利　潛水教練與Day緋聞男友Nathan撞樣【多圖】
香港女團丨英皇VIVA出道引網友熱話　發展本地女團唔容易：香港人慣咗踩香港人
今日 17:01
香港女團丨英皇VIVA出道引網友熱話　發展本地女團唔容易：香港人慣咗踩香港人

你可能感興趣

菊梓喬轉會後首支新歌《萬年》面世　Hana專心創作：做自己喜歡的音樂
16:50 2024/05/31
菊梓喬轉會後首支新歌《萬年》面世　Hana專心創作：做自己喜歡的音樂
COLLAR成員丨Ivy So台灣學潛水大方派福利　潛水教練與Day緋聞男友Nathan撞樣【多圖】
18:04 2024/04/16
COLLAR成員丨Ivy So台灣學潛水大方派福利　潛水教練與Day緋聞男友Nathan撞樣【多圖】
香港女團丨英皇VIVA出道引網友熱話　發展本地女團唔容易：香港人慣咗踩香港人
今日 17:01
香港女團丨英皇VIVA出道引網友熱話　發展本地女團唔容易：香港人慣咗踩香港人
江海迦 演唱會 歌手

最高瀏覽

律師資格｜翁靜晶被何太質疑「律師牌買返嚟」 拆解本港律師及大律師育成之路
律師資格｜翁靜晶被何太質疑「律師牌買返嚟」 拆解本港律師及大律師育成之路
北上睇牙｜港男實測深圳¥29洗牙¥1980植牙　港牙醫震驚列3大錯誤：無臉癱真係好彩
北上睇牙｜港男實測深圳¥29洗牙¥1980植牙　港牙醫震驚列3大錯誤：無臉癱真係好彩
急症室最長等候時間（06月12日 時間16:05）
急症室最長等候時間（06月12日 時間16:05）
CV教學︱HR平均只用7.4秒睇求職CV 3招不令CV石沉大海「翻生攻略」
CV教學︱HR平均只用7.4秒睇求職CV 3招不令CV石沉大海「翻生攻略」
消委會咖啡｜9成咖啡產品含致癌物+除害劑　7款5星安全名單一覽最平$39
消委會咖啡｜9成咖啡產品含致癌物+除害劑　7款5星安全名單一覽最平$39