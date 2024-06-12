旅業復甦︱國際旅遊展明起會展開鑼　長崎縣有貓咪打卡位泰國抽獎送機票

▲ 日本長崎縣在港代表事務所，推出吉祥物「長崎喵」打卡位，吸引港人到訪長崎尋找尾曲貓蹤影。（王韻青攝）

港人報復式外遊熱潮持續，香港國際旅遊展（ITE）明日（13日）起一連4日在灣仔會展舉行，吸引來自逾60個國家和地區約500個參展商參與，並出盡法寶吸客參觀。其中日本長崎縣在港代表事務所，推出吉祥物「長崎喵」打卡位，吸引港人到訪長崎尋找尾曲貓蹤影；泰國政府旅遊局則辦抽獎送機票活動；主打非洲旅行團的「熊貓行」，亦大派價值1000元的優惠卡片。展覽首2日只限預先登記的業界人士參加，之後2日開放予公眾，票價25至70元。

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ITE今年以「重新探索世界」為主題，新增21個參展國家和地區，包括斯洛文尼亞、 西班牙等。主辦機構匯眾展覽服務董事總經理湯錦成指，今年參展商規模恢復至疫情前8成，估計可吸引約7萬人入場，較去年有雙位數增長。

位於日本九州西北部的長崎縣為參展單位之一，攤位除了提供觀光資訊，亦有由著名演員福山雅治擔任創意總監的「長崎之變」企劃吉祥物「長崎喵」打卡位，讚好官方香港版fb專頁，更可獲小禮物。

長崎縣在港代表事務所總經理周碧嘉指，有別於大阪、東京等港人熱門旅遊日本城市，長崎縣以擁有優美大自然景觀為主打賣點，四處有可愛尾曲貓出沒，雲仙地獄溫泉、海景水果車站等不容錯過，主題公園豪斯登堡更有全日本唯一的3層高旋轉木馬。她續指，受日本機場地勤人手不足影響，由香港前往當地的直航仍未恢復，長崎縣疫後旅客量僅回復疫前約一半，冀透過是次展覽吸引更多港人前往。至於香港可如何推動旅遊業復甦，她認為可多在自然景色上作宣傳，介紹香港在美食和購物之外的魅力。

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泰國政府旅遊局香港辦事處則會抽獎派發由香港前往蘇梅島、清邁、布吉或曼谷的機票。市場推廣主任鍾韻娜稱，今年首5個月已有約30萬人次港人到泰國旅遊，回復至疫前8成，來港旅遊的泰國人次則較疫前飈升300%。她形容除了因香港與泰國相隔較近，亦由於泰國人認為來港拜神非常靈驗，建議香港多就本地傳統習俗作推廣，「就如泰國會在旅客騎大象前解釋文化原因，香港可在深度遊產品介紹為何辦長洲太平清醮搶包山」，又籲的士司機等服務業有更多笑容。

另外，主打非洲旅行團的「熊貓行」在攤位設特色攝影打卡點，又送非洲風情紀念照片，更會派發4款卡片，領取即可亨網上報團1000元優惠。旅遊經理陳翩懿形容，港人疫後更愛探索新事物，希望吸引不同年齡層的市民探索非洲。北馬里亞納群島攤位就介紹如何在剛回復直航的塞班島享受陽光與海灘，且可穿上夏日裝束與蔚藍大海打卡，追蹤社交媒體更可獲精美小禮物。

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記者：梁薾心