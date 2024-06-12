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東九龍線｜政府申逾2.6億勘查及設計東九龍集體運輸系統　目標2033年或之前落成

社會

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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（立法會文件截圖）

運輸及物流局向立法會提交文件，擬申請逾2.6億進行東九龍智慧綠色集體運輸系統的勘查及設計，下半年會邀請供應商及營運商提交意向書，目標爭取於2026年就工程招標及於2027年批出項目合約，2033年或之前落成。

當局指，觀塘北部上坡地區的居民如欲乘坐鐵路，需要使用路面交通接駁服務前往附近的鐵路站，為應付居民的出行需要，計劃興建全長約7公里的智慧綠色集體運輸系統，包括長約6公里的高架橋，初步走線包括途經新清水灣道、利安道 、順安道 、秀茂坪道、寶琳路及鯉魚門道等；一段途經藍田北長約1公里的隧道段；以及8個車站，現有港鐵彩虹站附近的彩虹東，經彩雲、順利、順安、秀茂坪、寶達及馬游塘，連接至現有港鐵油塘站附近的油塘東。當局亦計劃興建行人天橋連接車站與安泰邨、安達邨及安達臣道一帶等。

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當局指，專屬高架車道會與沿線路面交通分隔，不受路面交通狀況影響。視乎最終所採用的涉及，預計由寶達前往油塘或彩虹地區的車程約10至15分鐘。 與路面交通相比，估計於繁忙時段乘搭東九龍智慧綠色集體運輸系統，每程可節省約一半時間，即約10至20分鐘。

東九龍智慧綠色集體運輸系統 -- 主要效益

  • 智慧綠色集體運輸系統近年發展迅速，是重型鐵路與路面交通以外的新選擇，可照顧乘客量較低、缺乏空間或斜坡地區的運輸需求。內地及海外多個城市，不同的智慧綠色集體運輸系統，包括環保巴士系統、現代化電車、有軌及無軌列車、軌道巴士等。
  • 觀塘北部地區人口稠密，九龍東路面交通漸趨飽和。加上安達臣道石礦場用地等房屋發展項目陸續落成，交通需求將會持續增加。觀塘北部上坡地區超過30萬居民需要一個運輸系統接駁至現有鐵路網絡，以便利出行。
  • 建議在東九龍引入香港首個中低運量的智慧綠色集體運輸系統，全長約7公里(包括長約6公里的高架橋及長約1公里的隧道)，設有8個車站(包括彩虹東、彩雲、順利、順安、秀茂坪、寶達、馬游塘及油塘東)。
  • 接駁港鐵站以增加出行選擇 - 提供接駁交通服務，便利市民前往港鐵彩虹站或油塘站，減少路面交通擠塞的影響。列車採用膠轆行駛，爬升能力比重型鐵路高，適合在上坡地區運行。
  • 高效便捷 - 列車在專屬車道上運行，不受路面交通狀況影響，預計由寶達前往油塘或彩虹地區的車程約10至15分鐘，每程可節省約一半時間，即約10至20分鐘。
  • 較具成本效益 -系統輕巧便捷，不需要架空電纜等設施，加上機電支援系統及維修保養工程相對簡單，較具成本效益。

東九龍智慧綠色集體運輸系統 -- 勘查及設計時間表

  • 政府會於今年下半年邀請供應商及營運商提交意向書，爭取於2026年就擬議工程計劃招標及於2027年批出項目合約，並期望於2033年或之前落成擬議工程計劃，並會在標書內訂明要求投標者盡快完成建造工程。
  • 將於6月19日向立法會工務小組委員會提交勘查及設計的撥款申請，估計所需費用為2億6,250萬元(按付款當日價格計算)。
  • 項目相關規劃、勘查及設計的前期籌備工作已進行得如火如荼，政府期望獲得立法會議員的支持和撥款批准，以期盡快完成各項勘查及設計工作和法定程序，配合2026年招標的階段性目標，爭取項目早日落成。

民建聯立法議員顔汶羽指，關注東九捷運走線能否惠及藍田北一帶居民，建議政府研究設立藍田北站，探討能否行經連德道及碧雲道，又或縮短隧道長度，讓鄰近居民經行人接駁系統往返藍田北站；同時建議政府考慮放棄隧道方案，免卻爆山及鞏固山坡工程，加快興建時間。他又認為，使用「鐵路加物業發展」模式，讓中標者發展物業，能增加建造商參加建設東九線計劃的誘因，應審視整條捷運走線的沿途，有沒有合適土地發展物業，以支撐部分、甚至整個東九線項目的建造成本，盡量減少公帑負擔。

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運輸及物流局 鯉魚門 安達邨 秀茂坪 寶琳 招標 港鐵 運輸 建造 鐵路

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