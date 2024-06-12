熱夜大停電｜黃大仙多處停電影響約2,250戶　中電致歉：區內1萬1千伏特地下電纜故障

▲ 黃大仙街坊拍得相片，見到黃大仙下邨龍光樓及其中2幢現粜山都停電。（Facebook 黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山....../Yupi Wong)）

熱夜遇上大停電。政府表示周三（12日）晚上約8點02分，黃大仙地區發生供電事故。根據中華電力有限公司（中電）提供的資料，黃大仙區內有1萬1千伏特地下電纜發生故障，引致電力供應中斷，影響約2,250名客戶。影響範圍包括黃大仙中心南館、黃大仙下邨龍光樓、現祟山、美東村美德樓等。

中電表示已安排流動發電機到場，正全力搶修，務求盡快為受影響的客戶恢復供電，預計大約於午夜完成復電工作，並就事故引起客戶不便致歉。中電稱一直與受影響樓宇的管理人員保持緊密聯繫，並派員前往現場聯同關愛隊提供支援。中電對受影響客戶深表歉意，並感謝客戶和社區領袖的諒解及協助。

政府非常關注今天晚上在黃大仙發生的電力事故，引致部分大廈停電。居民受困電梯，在炎熱天氣下，有市民可能要過一個不適的晚上。天文台顯示踏入深夜，黃大仙區氣溫仍高逾29度。政府已經要求中電盡快搶修，並提醒中電要不時向市民提供搶修進度的資料，讓居民知悉。

因應黃大仙區的停電事故，黃大仙民政事務處晚上已開放東頭社區中心（九龍黃大仙樂善道26號）及黃大仙社區中心（九龍黃大仙正德街104號）作臨時庇護中心予有需要的市民使用。民政處會密切留意情況，並與其他政府部門聯繫，為市民提供適切協助。

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不少市民在黃大仙中心南館的市民，遇到停電亦走出去查看，從網上片段所見，商場內漆黑一片，部分居民如常穿過商場回家。

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中電經過3小時搶修，仍未恢復供電。有居民不滿，擔心今晩無冷氣用。中電已派流動車支援，有居民表示，聽到樓下通知，約在午夜可復電。而關愛隊亦出動提供協助。

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消防處在晚上8時起，至今共接到最少5宗困𨋢報告。而警方表示，黃大仙東正道的街燈和交通燈熄滅，警員到場指揮交通。而黃大仙中心外，已有中電人員到場搶修。

環境及生態局表示，政府非常關注今天晚上在黃大仙發生的電力事故，引致部分大廈停電。居民受困電梯，在炎熱天氣下，有市民可能要過一個不適的晚上。



政府已經要求中電盡快搶修，中電亦已經提供臨時發電機，希望使部分住所能回復供電。我們亦已提醒中電要不時向市民提供搶修進度的資料，讓居民知悉。

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