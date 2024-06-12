食物中毒｜6童於君悅酒店三間餐廳食雪糕後染沙門氏菌　4人需入院

衞生防護中心今日（12日）公布，君悅酒店內的三間餐廳接連食物中毒， 共6名兒童食雪糕後食身物中毒，當中4人需入院，5人的兒童驗出沙門氏菌。

首宗個案涉及4名介乎介乎3至5歲的男童，他們於本月一日於酒店咖啡廳晚膳，約36.5小時後出現腹痛、發燒、噁心及嘔吐等病徵。

另外分別有一名6歲男童、以及一名6歲女童，翌日於酒店Grissini意大利餐廳午膳、以及於酒店的港灣壹號晚膳，其後出現病徵。

全部受影響人士已求醫，當中四人需入院，經治療後已出院。當中五人的糞便樣本經化驗後，證實對沙門氏菌呈陽性反應。全部病人情況穩定。



衞生防護中心初步調查顯示，受影響人士曾進食共同食物。中心呼籲曾於六月一日及六月二日光顧香港君悅酒店的咖啡廳、Grissini意大利餐廳或港灣壹號後出現急性腸胃炎症狀如腹痛、發燒、噁心、嘔吐及腹瀉的人士，應盡快求醫及聯絡中心。中心已設立熱線（2125 2371），逢星期一至五由上午九時至下午五時三十分運作。

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