沙門氏菌｜6童於君悅酒店食雪糕後染沙門氏菌 沙門氏菌號稱「夏季殺手」可致敗血症

▲ 本港6名兒童於君悅酒店食雪糕後染沙門氏菌。

【兒童健康/雪糕/沙門氏菌】衞生防護中心6月12日公布，君悅酒店內的三間餐廳接連食物中毒，共6名兒童食雪糕後食物中毒，當中4人需入院，5人的兒童驗出沙門氏菌。沙門氏菌是兒科中常見引起急性腹瀉的細菌，會引起腸炎，常發生於每年7月至10月，也常出現在5歲以下嬰幼兒身上，有「夏季殺手」之稱。

沙門氏菌｜沙門氏菌症狀

沙門氏菌潛伏期約6至72小時，患者感染後的6至48小時，一般出現噁心、嘔吐、腹瀉、發燒、腹部絞痛等症狀。而且患者糞便或呈現綠色黏液狀，並帶有腥臭味，嚴重時甚至出現血便，至於發燒大多可在72小時內慢慢轉好。

大部分情況下，患者毋須治療即可康復。若幼童抵抗力弱，感染腸道的沙門氏菌易入侵血液，導致敗血症，甚至經血液感染其他器官，造成腦膜炎、肝膿瘍、骨髓炎等嚴重併發症，嚴重更可致死亡。

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沙門氏菌｜感染沙門氏菌途徑

本港食物安全衛生中心指出，沙門氏菌是本港常見引致食物中毒的致病原之一。雖然徹底煮熟食物（食物中心溫度應至少達到75℃及維持30秒）能有效殺死沙門氏菌，但吃下受沙門氏菌污染的生或未經徹底煮熟的食物，或進食在烹煮過程後再受沙門氏菌污染的即食食物，可引致食物中毒。

小朋友感染沙門氏菌，通常因為吃、喝到受病菌污染的食物或水，例如生雞蛋、未煮熟的食物、遭污染的鮮奶等；另外，若碰觸動物或人類糞便，也可能會感染到沙門氏菌。

沙門氏菌｜沙門氏菌治療方法

若小朋友不幸感染沙門氏菌腸炎，最重要是避免脫水，嬰兒可以給予母乳或配方奶粉，但不用稀釋。此外，可以正常飲食但注意食物不油膩，例如米飯、粥、蔬菜、水果、雞蛋、肉類等。醫生視乎小朋友的身體狀況及症狀，有需要時會給予抗生素或止瀉藥。

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